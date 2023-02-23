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الإليزيه: جولة لماكرون في 4 دول أفريقية أوائل مارس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 02:09 مساء
الإليزيه: جولة لماكرون في 4 دول أفريقية أوائل مارس
ماكرون في قصر الإليزيه في باريس، 13 يسمبر 2022 (أ ف ب)
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أعلن قصر الإليزيه اليوم الخميس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور أربع دول في وسط أفريقيا من أجل قمة مخصصة لحماية الغابات الاستوائية وتعزيز العلاقات الثنائية، وذلك خلال الفترة من الأول حتى الخامس من مارس المقبل.

وأوضح الإليزيه أن ماكرون سيشارك في ليبرفيل بالغابون في الأول والثاني من مارس في «قمة الغابة الواحدة» (وان فوريست ساميت) المخصصة للحفاظ على غابات حوض نهر الكونغو وتعزيزها، حسب وكالة «فرانس برس».

الزيارة تركز على وضع الغابات والبيئة
ويشكل حوض الكونغو الذي يضم 220 مليون هكتار من الغابات، ثاني أكبر مساحة غابات وثاني رئة بيئية للأرض بعد الأمازون ويمتد في عدد من الدول بينها خصوصا الكونغو الديموقراطية والكونغو برازافيل والغابون.

وهذه الغابات من إفريقيا إلى البرازيل وجنوب شرق آسيا، مهددة بالاستغلال المفرط للزراعة والصناعة وفي بعض الحالات إنتاج النفط.

وبعد ذلك سيتوجه ماكرون الذي يرغب في تكثيف العلاقات مع البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية والبلدان الناطقة بالبرتغالية في القارة، إلى لواندا في الثاني من مارس لإطلاق شراكة لإنتاج زراعي فرنسي أنغولي.

وسيواصل جولته في برازافيل بالكونغو في الثاني من مارس أيضا، قم في جمهورية الكونغو الديموقراطية في الثالث والرابع من الشهر نفسه.

الجانب العسكري حاضر في زيارة الكونغو
وقالت الرئاسة الفرنسية إن زيارته إلى كينشاسا ستخصص لتعميق العلاقات الفرنسية الكونغولية في مجالات التعليم والصحة والبحث والثقافة والدفاع.

تأتي هذه الجولة في وقت يشهد فيه النفوذ الفرنسي منافسة من روسيا ومجموعة المرتزقة الروس فاغنر في إأفريقيا الناطقة بالفرنسية، من مالي إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.

وسبق أن قام ماكرون بجولة أفريقية شملت الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.

ماكرون يحارب روسيا في القارة السمراء؟
وتحدث الرئيس الفرنسي عن الحرب في أوكرانيا متهما روسيا بأنها «واحدة من آخر القوى الاستعمارية وتشن شكلا جديدا من حرب هجينة في العالم».

ورفض عدد من دول الجنوب تحديداً في أفريقيا الحريصة على حماية مصالحها واعتبارها هذه الحرب ليست حربها، اتخاذ موقف من الهجوم الروسي المستمر منذ عام في أوكرانيا.

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