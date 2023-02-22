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المبعوث الروسي بالأمم المتحدة: الغرب مستعد لـ«إغراق العالم» لهزيمة موسكو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 11:45 مساء
المبعوث الروسي بالأمم المتحدة: الغرب مستعد لـ«إغراق العالم» لهزيمة موسكو
السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا (أرشيفية: الإنترنت)
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اتّهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الأربعاء، الغرب بأنه مستعد للتضحية بأوكرانيا وبالعالم النامي من أجل إلحاق الهزيمة بروسيا.

وقال السفير في اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة إن دول الغرب «ترغب بإلحاق الهزيمة بروسيا بشتى الطرق الممكنة»، وأشار إلى استعداد هذه الدول في هذا الإطار «ليس فقط للتضحية بأوكرانيا بل لإغراق العالم بأسره» في الحرب، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سباق اليوم الأربعاء، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بالغزو الروسي لأوكرانيا، واصفًا إياه بأنه «إهانة لضميرنا الجماعي»، وذلك في افتتاح الجمعية العامة للمنظمة الأممية التي تعقد قبيل الذكرى السنوية الأولى لبدء غزو روسيا الأراضي الأوكرانية.

وقال غوتيريش: «تشكل الذكرى السنوية الأولى لبدء غزو روسيا أوكرانيا محطة قاتمة للشعب الأوكراني وللمجتمع الدولي. هذا الغزو هو إهانة لضميرنا الجماعي».

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