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الجيش الإسباني يصلح 6 دبابات «ليوبارد» ليرسلها إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 08:40 مساء
الجيش الإسباني يصلح 6 دبابات «ليوبارد» ليرسلها إلى أوكرانيا
دبابة ليوبارد. (الإنترنت)
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أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، الأربعاء، أن مدريد سترسل لأوكرانيا ستّ دبابات ليوبارد من طراز «2A4» لم تعد في الخدمة ويعمل الجيش الإسباني على إصلاحها.

وقالت الوزيرة مارغاريتا روبليث أمام مجلس النواب «تقوم إسبانيا بإصلاح فصيلة» من ست دبابات ليوبارد 2A4 «لتحديثها ودمجها» مع الدبابات التي سترسلها «دول غربية أخرى إلى أوكرانيا». ولم تُعط أي تفاصيل عن موعد التسليم، وفق «فرانس برس».

وأكّدت أن مدريد يمكنها أن تعمل على إصلاح دبابات أخرى من هذا النوع من أجل إرسالها لأوكرانيا «إذا لزم الأمر» وإذا «طلب منّا حلفاؤنا القيام بذلك».

الضوء الأخضر لإرسال دبابات «ليوبارد 2»
ولفتت إلى أن بعض هذه الدبابات المخزّنة في قاعدة عسكرية في سرقسطة (شمال) «لم تعد في الاستخدام لأنه لم يتم إصلاحها منذ العام 1990». وسبق أن تحدثت الوزيرة عن الوضع «المؤسف» لهذه الدبابات.

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وبعدما تعرّض لضغوطات من جميع الجهات من أجل منح الضوء الأخضر لإرسال دبابات «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، حلفاءه إلى تسليم الدبابات الموعودة لكييف.

وقال إن المساعدة العسكرية لأوكرانيا «تعني أن على كل من يمكنه توفير مثل هذه الدبابات القتالية أن يفعل ذلك». وفقًا لبعض الخبراء، يمكن أن يكون لدبابات ليوبارد تأثير حاسم على ساحة المعركة في أوكرانيا حيث يتوقع الجيش هجومًا روسيًا كبيرًا في الأسابيع المقبلة.

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