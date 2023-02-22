محكمة العدل تدعو أذربيجان إلى فتح طريق رئيسي مؤد إلى أرمينيا عبر قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

دعت محكمة العدل الدولية، الأربعاء أذربيجان إلى فتح طريق رئيسي في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، معتبرة أن هناك مخاطر فعلية من تعرض الناس لما وصفته بأنه «ضرر لا يمكن إصلاحه».

وقالت القاضية جون دونوهيو في الحكم الصادر عن أعلى محاكم الأمم المتحدة في لاهاي إن «على أذربيجان، وبانتظار القرار النهائي في هذه القضية ... اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة لديها لضمان عدم إعاقة حركة الأشخاص والمركبات والبضائع على طول ممر لاتشين في كلا الاتجاهين»، بحسب «فرانس برس».

محادثات في واشنطن

وعقدت أرمينيا وأذربيجان جلسة محادثات في واشنطن، في 8 نوفمبر الماضي، برعاية الولايات المتحدة بعد ساعات من تبادل الطرفين الاتهامات بشأن جولة قصف جديدة على طول حدودهما، في نزاع أسفر عن مقتل المئات في الأشهر الأخيرة، بحسب «فرانس برس».

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حيث استضاف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وزيري خارجية البلدين المتحاربين، وقال بلينكن قبل الاجتماع، وقتها، إن «الولايات المتحدة ملتزمة بمفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان»، مضيفا أن «الحوار المباشر هو أفضل وسيلة لسلام دائم، ونحن مسرورون جدا لدعم ذلك».

اتفاق سلام برعاية موسكو

وخاضت أذربيجان وأرمينيا مواجهات عدة منذ عقود ضمن نزاع للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ، كانت من أشدها معارك في العام 2020، وخلّفت حرب خريف 2020 بين أرمينيا وأذربيجان أكثر من 6500 قتيل من الجانبين وانتهت بهزيمة عسكرية أرمينية واتفاق سلام برعاية موسكو.

لكن مواجهات متقطعة استمرت رغم وجود قوات روسية سواء في ناغورني قره باغ أو عند الحدود المعترف بها بين البلدين، كما حصل في سبتمبر الماضي، حين قتل 286 شخصا على الأقل في مواجهات جديدة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

واندلعت الحرب الأولى بين البلدين عند سقوط النظام السوفياتي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، للسيطرة على هذه المنطقة ذات الغالبية الأرمينية في الأراضي الأذربيجانية، ممّا أسفر عن مقتل حوالى 30 ألف شخص.

وبينما تزداد عزلة موسكو على الساحة الدولية منذ غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير، يؤدّي كلّ من الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي دورا رئيسيا كوسيطين في عملية التطبيع بين باكو ويريفان.