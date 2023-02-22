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منظمة حقوقية تصف خطاب سعيد لوقف تدفق المهاجرين بـ«عنصري»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 05:32 مساء
منظمة حقوقية تصف خطاب سعيد لوقف تدفق المهاجرين بـ«عنصري»
عمليات انقاذ ليلية لمهاجرين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء قبالة سواحل محافظة صفاقس (شرق) من قبل خفر السواحل التونسي . (أ ف ب)
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ندّد «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» وهي أهم منظمة تتابع ملف الهجرة، الأربعاء، بخطاب الرئيس التونسي الذي دعا فيه لوقف تدفق المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، معتبرة أنه «عنصري» ويدعو «للكراهية».

شدّد سعيّد الثلاثاء على وجوب اتّخاذ «إجراءات عاجلة» لوقف تدفّق المهاجرين غير القانونية من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكّداً أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى «عنف وجرائم»، بحسب «فرانس برس».

وجاءت تصريحات سعيد خلال ترؤّسه في قصر قرطاج اجتماعا لمجلس الأمن القومي «خُصّص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس»، وفق بيان للرئاسة التونسية.

«جحافل المهاجرين غير النظاميين»
وفي هذا الاجتماع أبدى الرئيس التونسي تشدّدا كبيرا حيال تدفّق «جحافل المهاجرين غير النظاميين»، مع ما يؤدّي إليه من «عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلاً عن أنها مجرّمة قانونا».

وفي تعليقه على هذه التصريحات أكد الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر في تصريح لفرانس برس على أنه «خطاب مغرق في العنصرية وفي الكراهية للأسف. كنا ننتظر رئيس الدولة الذي يمثل الدولة التي صادقت على المعاهدات الدولية والترسانة القانونية الدولية، واليوم يمارس مثل هذا الخطاب هذا امر خطير جدا... نندد بالكامل بهذا الخطاب».

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واعتبر بن عمر أن سعيّد «يوظف» أزمة المهاجرين «لتحقيق هدفين، أولهما إلهاء الرأي العام الداخلي بقضايا غير حقيقية وتصوير خطر جديد لصرف الأنظار عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والهدف الثاني هو رضوخ واضح وتام لمطالب وضغوطات السلطات الإيطالية بضبط تدفق المهاجرين». وأضاف أن الخطاب أحدث «خيبة أمل وسخطًا كبيرين».

ويتواجد في تونس أكثر من 21 ألف مهاجر بمن فيهم الطلبة والمقيمون بشكل قانوني وغالبيتهم من دول مثل ساحل العاج ومالي وكاميرون وغانا وغينيا. ويبلغ عدد سكان تونس 12 مليون نسمة.

التطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس
ويتوافد آلاف المهاجرين على تونس ويعمل غالبيتهم في أعمال بسيطة وشاقة لجمع المال من أجل دفع مقابل تنظيم رحلة بحرية نحو السواحل الإيطالية. وكان الرئيس التونسي قد شدد على «ضرورة وضع حدّ بسرعة لهذه الظاهرة».

ودعا سعيّد إلى «العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة». وجاءت تصريحات سعيّد بعد أيام قليلة على تنديد أكثر من عشرين منظمة حقوقية تونسية بما وصفته «خطاب كراهية» تجاه المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.

ودعت المنظمات غير الحكومية السلطات التونسية إلى التصدّي «لخطاب الكراهية والتمييز والعنصرية» على شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام.

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