بايدن: تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة نيو ستارت «خطأ جسيم»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء إن قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة «نيو ستارت» مع واشنطن كان «خطأ جسيما»، حسب ما ذكر تقرير صادر عن البيت الأبيض.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين عن موقفه من قرار روسيا تعليق مشاركتها في المعاهدة التي تنص على خفض عدد الأسلحة النووية، أجاب بايدن: «خطأ جسيم»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت روسيا، مساء الثلاثاء، إنها ستستمر في احترام القيود المفروضة على مستويات ترسانتها النووية بموجب معاهدة «نيو ستارت»، رغم قرارها تعليق المشاركة في هذه الاتفاقية الروسية الأميركية المهمة، والذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين.

- روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة «نيو ستارت» لنزع السلاح النووي

- بلينكن: تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة نيو ستارت «مؤسف وغير مسؤول»

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: «تعتزم روسيا التزام نهج مسؤول وستواصل الامتثال الصارم للقيود الكمية المفروضة على الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المنصوص عليها في المعاهدة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

تعليق المشاركة في معاهدة نيو ستارت

جاء بيان الخارجية الروسية بعد تخوفات صادرة عن الولايات المتحدة الأميركية وحلف شمال الأطلسي، في أعقاب إعلان بوتين تعليق مشاركة بلاده في آخر معاهدة لضبط الأسلحة النووية بين أكبر دولتين نوويتين في العالم، روسيا والولايات المتحدة.

انتهاك التكافؤ الاستراتيجي العالمي

وقال بوتين في خطابه إلى الأمة «أعلن أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت»، مضيفا «لا ينبغي أن يتوهم أحد أنه من الممكن انتهاك التكافؤ الاستراتيجي العالمي».

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن قرار روسيا تعليق معاهدة خفض الأسلحة النووية مع واشنطن «مؤسف للغاية وغير مسؤول»، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للحوار بشأن هذه القضية.

وأضاف بلينكن «ما زلنا مستعدين للتحدث عن وضع ضوابط للأسلحة الاستراتيجية في أي وقت مع روسيا، بغض النظر عن أي شيء آخر يحدث في العالم أو في علاقتنا»، وكان بلينكن يتحدث بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق موسكو، مشاركتها في آخر معاهدة متبقية للحد من التسلح بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.