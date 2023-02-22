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مفاوضات مكثفة بين الصين و«آسيان» على القواعد المتبعة في بحر الصين الجنوبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 01:04 مساء
مفاوضات مكثفة بين الصين و«آسيان» على القواعد المتبعة في بحر الصين الجنوبي
وزير الخارجية الصيني تشين قانغ يلقي خطابا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 11 يناير 2023. (رويترز)
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قال مسؤولون من إندونيسيا والصين، اليوم الأربعاء، إنه سيجري تكثيف المفاوضات بشأن القواعد المتبعة في بحر الصين الجنوبي هذا العام في الوقت الذي تشعر فيه دول في المنطقة بالقلق من أنشطة الصين في الممر المائي الاستراتيجي.

واجتمعت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي مع نظيرها الصيني تشين قانغ في جاكرتا قبل جولة مفاوضات حول تلك القواعد تبدأ في مارس المقبل، وفق وكالة «رويترز». وقالت ريتنو «تود إندونيسيا وآسيان وضع مدونة قواعد متبعة فعالة وموضوعية وقابلة للتنفيذ» في إشارة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وهي تكتل إقليمي ترأسه هذا العام إندونيسيا.

وصرح تشين بأن الصين وآسيان ستعملان بشكل مشترك على حماية السلام والاستقرار في الممر التجاري الاستراتيجي، الذي تمر من خلاله بضائع بقيمة نحو 3.4 تريليون دولار سنويًا. وقال إن الصين ستعمل مع دول آسيان لتسريع المشاورات حول القواعد المتبعة في بحر الصين الجنوبي.

وتطالب بكين بالسيادة على أغلب بحر الصين الجنوبي وشيَّدت جزرًا تمكِّنها من نشر أسلحة متطورة. ويتعارض ذلك مع مطالب بالسيادة من الفلبين وفيتنام وماليزيا وتايوان وبروناي.

مدونة قواعد بين الصين ودول آسيان
واتفقت الصين ودول آسيان في العام 2002 على العمل من أجل وضع مدونة للقواعد المفترض اتباعها في بحر الصين الجنوبي ومرت 15 عامًا قبل اتخاذ خطوات لوضع إطار عمل للمفاوضات. واتهم بعض الخبراء الصين بتعطيل عملية وضع مجموعة ملزمة من القواعد مشيرين إلى لجوئها لأساليب عدائية لا تصل للحد العسكري والتزام الغموض بشأن استراتيجياتها لفرض مطالبها بالسيادة في المنطقة. وتقول الصين إنها ملتزمة بمواصلة العملية. 

ومن المقرر أن تتأسس مدونة للقواعد المفترض اتباعها في بحر الصين الجنوبي على التزام كل الأطراف في 2002 بضمان حرية الملاحة والتحليق والإحجام عن اتخاذ خطوات للتسكين في جزر غير مأهولة حاليًا وكذلك عند مناطق أخرى في الممر المائي.

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