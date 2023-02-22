قاض أميركي: عائلات ضحايا اعتداءات سبتمبر لا يمكنها مصادرة الأصول الأفغانية

القاهرة - بوابة الوسط

قرر قاض فيدرالي في نيويورك، الثلاثاء، أن ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 لا يمكنها مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الأفغاني في الولايات المتحدة.

هذه الأموال التي تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار مودعة لدى هيئة تابعة للاحتياطي الفدرالي الأميركي في نيويورك، وجمدت في 15 أغسطس 2021 يوم دخول مقاتلي طالبان كابول وإطاحتهم بالحكومة الأفغانية المدعومة من واشنطن، وفق وكالة «فرانس برس».ومنذ ذلك الحين تطالب عائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر كانت قد كسبت دعوى قضائية ضد طالبان منذ سنوات، بمصادرة هذه الأموال لتنفيذ الحكم.