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قاض أميركي: عائلات ضحايا اعتداءات سبتمبر لا يمكنها مصادرة الأصول الأفغانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 10:27 صباحا
قاض أميركي: عائلات ضحايا اعتداءات سبتمبر لا يمكنها مصادرة الأصول الأفغانية
برجا مركز التجاري العالمي في 11 سبتمبر 2001 عند وقوع الهجوم في نيويورك. (أرشيفية: أف ب)
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قرر قاض فيدرالي في نيويورك، الثلاثاء، أن ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 لا يمكنها مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الأفغاني في الولايات المتحدة.

هذه الأموال التي تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار مودعة لدى هيئة تابعة للاحتياطي الفدرالي الأميركي في نيويورك، وجمدت في 15 أغسطس 2021 يوم دخول مقاتلي طالبان كابول وإطاحتهم بالحكومة الأفغانية المدعومة من واشنطن، وفق وكالة «فرانس برس».ومنذ ذلك الحين تطالب عائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر كانت قد كسبت دعوى قضائية ضد طالبان منذ سنوات، بمصادرة هذه الأموال لتنفيذ الحكم.

طالبان يجب أن تدفع الثمن
لكن القاضي جورج دانييلز، في المنطقة الجنوبية في نيويورك، حكم أمس الثلاثاء، بأن المحاكم الفيدرالية غير مختصة بمصادرة هذه الأموال. وأوضح القاضي في وثيقة من 30 صفحة أنه «يحق للدائنين بحكم القضاء (تحصيل المبالغ المستحقة بموجب الحكم الصادر)، لكنهم لا يستطيعون فعل ذلك بأموال البنك المركزي الأفغاني». وأضاف دانييلز أن حركة «طالبان وليست جمهورية أفغانستان الإسلامية السابقة أو الشعب الأفغاني، يجب أن تدفع ثمن مسؤولية (طالبان) عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر».

وقال القاضي الفيدرالي إن الدستور أيضًا «يمنعه» من منح هذه الأصول للعائلات، لأن ذلك يمكن أن يعتبر اعترافا بطالبان كحكومة شرعية لأفغانستان. ومنذ استيلاء طالبان على كابول في 2021، لم تعترف أي دولة بشرعية حكومة طالبان. ويشكل هذا الحكم الذي يطابق توصية صدرت في 2022 عن قاضٍ آخر صفعة لعائلات الضحايا وشركات التأمين التي دفعت تعويضات بعد الهجمات.

وقتل أكثر من 2900 شخص في اعتداءات 2001 التي خطفت خلالها أربع طائرات اصطدمت اثنتان منها ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، وواحدة بوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، وسقطت رابعة في حقل في ولاية بنسلفانيا. وبعد تجميد سبعة مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني من قبل واشنطن، أعلن الرئيس جو بايدن في 2022 عن خطة لتوزيع هذا المبلغ، يخصص بموجبها نصفه للمساعدات الإنسانية لأفغانستان والنصف الآخر لتعويضات أسر ضحايا الاعتداءات.

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