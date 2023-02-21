بايدن يوبِّخ بوتين من بولندا

القاهرة - بوابة الوسط

تضمن خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الثلاثاء، العديد من رسائل التوبيخ إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي تحدث في وقت سابق اليوم في خطاب لم يخل هو الآخر من الهجوم والتوبيخ للمعسكر الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد سياسات موسكو العسكرية.

بايدن: أوكرانيا لن تكون انتصارًا لروسيا

وفي كلمة ألقاها في بولندا قبيل الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا قال جو بايدن إن «أوكرانيا لن تكون أبدًا انتصارًا لروسيا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتابع بايدن، أمام حشود اجتمعت أمام القلعة الملكية في وارسو: «إن ديكتاتورًا عازمًا على إعادة بناء امبراطورية لن يتمكن أبدًا من إرضاخ شعب تواق للحرية، والوحشية لن تسحق أبدًا إرادة الأحرار. أوكرانيا لن تكون أبدًا انتصارًا لروسيا».

بايدن: بوتين أمام «إرادة أميركية حديدية»

وأضاف الرئيس الأميركي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ظن أنه قوي، لكنه اصطدم بـ«إرادة أميركية حديدية»، معتبرًا أن بوتين «اعتقد أن الاستبداديين مثله أقوياء وأن قادة الديمقراطيات ضعفاء لكنّه اصطدم بالإرادة الحديدية للولايات المتحدة ولدول من كل الأصقاع رفضت القبول بعالم يحكمه الخوف».

بوتين: الغرب يريد «القضاء» على روسيا

وفي خطابه السنوي اليوم الثلاثاء، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستخدام النزاع في أوكرانيا لـ«القضاء» على روسيا.

وقال بوتين: «النخب الغربية لا تخفي هدفها: إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، أي القضاء علينا مرة واحدة وإلى الأبد»، بحسب وكالة «فرانس برس».