  • Alwasat News
Atwasat

بايدن يوبِّخ بوتين من بولندا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 فبراير 2023, 08:04 مساء
بايدن يوبِّخ بوتين من بولندا
صورة مركبة: الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
alwasat radio

تضمن خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الثلاثاء، العديد من رسائل التوبيخ إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي تحدث في وقت سابق اليوم في خطاب لم يخل هو الآخر من الهجوم والتوبيخ للمعسكر الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد سياسات موسكو العسكرية.

بايدن: أوكرانيا لن تكون انتصارًا لروسيا
وفي كلمة ألقاها في بولندا قبيل الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا قال جو بايدن إن «أوكرانيا لن تكون أبدًا انتصارًا لروسيا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتابع بايدن، أمام حشود اجتمعت أمام القلعة الملكية في وارسو: «إن ديكتاتورًا عازمًا على إعادة بناء امبراطورية لن يتمكن أبدًا من إرضاخ شعب تواق للحرية، والوحشية لن تسحق أبدًا إرادة الأحرار. أوكرانيا لن تكون أبدًا انتصارًا لروسيا».

بايدن: بوتين أمام «إرادة أميركية حديدية»
وأضاف الرئيس الأميركي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ظن أنه قوي، لكنه اصطدم بـ«إرادة أميركية حديدية»، معتبرًا أن بوتين «اعتقد أن الاستبداديين مثله أقوياء وأن قادة الديمقراطيات ضعفاء لكنّه اصطدم بالإرادة الحديدية للولايات المتحدة ولدول من كل الأصقاع رفضت القبول بعالم يحكمه الخوف».

بوتين: الغرب يريد «القضاء» على روسيا
وفي خطابه السنوي اليوم الثلاثاء، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستخدام النزاع في أوكرانيا لـ«القضاء» على روسيا.

وقال بوتين: «النخب الغربية لا تخفي هدفها: إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، أي القضاء علينا مرة واحدة وإلى الأبد»، بحسب وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصدر: السعودية ستودع مليار دولار في «المركزي اليمني»

مصدر: السعودية ستودع مليار دولار في «المركزي اليمني»
قمة الرعب والثأر بين ليفربول وريال مدريد بدوري الأبطال.. الثلاثاء

قمة الرعب والثأر بين ليفربول وريال مدريد بدوري الأبطال.. الثلاثاء
أرسنال يمدد عقد الفرعون المصري محمد النني حتى 2024 (صور)

أرسنال يمدد عقد الفرعون المصري محمد النني حتى 2024 (صور)
عودة رواد الفضاء العالقين غير ممكنة قبل سبتمبر

عودة رواد الفضاء العالقين غير ممكنة قبل سبتمبر
أوكرانيا تتعهّد بـ«طرد ومعاقبة» روسيا بعد خطاب بوتين

أوكرانيا تتعهّد بـ«طرد ومعاقبة» روسيا بعد خطاب بوتين
شاهد: «في التسعين» يكشف أزمة قيد الاتحاد ومستجدات «دورينا» وملف مدرب المنتخب

شاهد: «في التسعين» يكشف أزمة قيد الاتحاد ومستجدات «دورينا» وملف مدرب المنتخب
تفاصيل النقل المباشر عبر قناة الوسط «WTV» لاستئناف الدوري الممتاز بعد الأزمة

تفاصيل النقل المباشر عبر قناة الوسط «WTV» لاستئناف الدوري الممتاز بعد الأزمة
أندية الدرجة الأولى تطلب دعما ماليا على غرار «الممتاز» وتتجه للجويفي خلال ساعات

أندية الدرجة الأولى تطلب دعما ماليا على غرار «الممتاز» وتتجه للجويفي خلال ساعات
قضية «راست»: إسقاط تهمة «الظروف المشددة» عن أليك بالدوين

قضية «راست»: إسقاط تهمة «الظروف المشددة» عن أليك بالدوين
كاريكاتير حليم - أزمة ليبيا

كاريكاتير حليم - أزمة ليبيا
بعد زرع نخاع عظمي للمريض.. إعلان ثالث متعافى من الإيدز

بعد زرع نخاع عظمي للمريض.. إعلان ثالث متعافى من الإيدز
خطابان مرتقبان لبايدن وبوتين يحملان رؤى متعارضة بشأن النزاع في أوكرانيا

خطابان مرتقبان لبايدن وبوتين يحملان رؤى متعارضة بشأن النزاع في أوكرانيا
الصين: النزاع في أوكرانيا يخرج عن السيطرة.. وسنعمل على تعزيز الحوار

الصين: النزاع في أوكرانيا يخرج عن السيطرة.. وسنعمل على تعزيز الحوار
مديرية أمن بنغازي تكتب نهاية «كشك الحاوي» للمخدرات وتلقى القبض على «برعي»

مديرية أمن بنغازي تكتب نهاية «كشك الحاوي» للمخدرات وتلقى القبض على «برعي»
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 درجات

معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 ...
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين

زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
«مجلس الأمن» يعتبر المستوطنات الإسرائيلية «عقبة» أمام السلام

«مجلس الأمن» يعتبر المستوطنات الإسرائيلية «عقبة» أمام السلام
تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي

تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن في وارسو: حلف شمال الأطلسي «أقوى من أي وقت مضى»
بايدن في وارسو: حلف شمال الأطلسي «أقوى من أي وقت مضى»
برلين: حكم الإعدام على الإيراني الألماني جمشید شارمهد «غير مقبول»
برلين: حكم الإعدام على الإيراني الألماني جمشید شارمهد «غير مقبول»
الاتحاد الأوروبي يعلق على قرار إسرائيلي بترحيل نائبة أوروبية
الاتحاد الأوروبي يعلق على قرار إسرائيلي بترحيل نائبة أوروبية
دورة مكثفة للجنود الأوكرانيين على تشغيل الدبابات في ألمانيا
دورة مكثفة للجنود الأوكرانيين على تشغيل الدبابات في ألمانيا
مقتل 15 جنديًا في هجوم شمال بوركينا فاسو
مقتل 15 جنديًا في هجوم شمال بوركينا فاسو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم...
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ بمدى 150 كيلومترا
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ ......
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني...
بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية
بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية...
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل...
المزيد
بايدن يوبِّخ بوتين من بولندا
بايدن يوبِّخ بوتين من بولندا...
روسيا ترد على المخاوف بعد تعليق مشاركتها في معاهدة «نيو ستارت»
روسيا ترد على المخاوف بعد تعليق مشاركتها في معاهدة «نيو ......
بايدن: دعمنا لأوكرانيا لن يضعف
بايدن: دعمنا لأوكرانيا لن يضعف...
مقتل 15 جنديًا في هجوم شمال بوركينا فاسو
مقتل 15 جنديًا في هجوم شمال بوركينا فاسو...
دورة مكثفة للجنود الأوكرانيين على تشغيل الدبابات في ألمانيا
دورة مكثفة للجنود الأوكرانيين على تشغيل الدبابات في ألمانيا...
المزيد