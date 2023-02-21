مقتل 15 جنديًا في هجوم شمال بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل 15 جنديًا على الأقل، مساء الإثنين، في هجوم شنه مسلحون يشتبه بأنهم «جهاديون» في شمال بوركينا فاسو قرب الحدود مع مالي، على ما أفاد الثلاثاء مصدران أمنيان.

وأوضح مصدر أمني «استهدفت بلدة تين-أكوف بهجوم عنيف الليلة الماضية (الإثنين)» متحدثًا عن مقتل 15 شخصًا وفقدان عناصر.

وأكد مصدر أمني ثان لوكالة «فرانس برس» وقوع هذا الهجوم، لكنه قال إن الحصيلة هي 19 قتيلاً وعشرات المفقودين.

وفي وقت سابق اليوم، قُتل ثلاثة عناصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، وأصيب خمسة آخرون بجروح، جراء انفجار عبوة يدوية الصنع في وسط البلاد، حسبما أفادت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) على شبكات التواصل الاجتماعي.