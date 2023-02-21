  • Alwasat News
Atwasat

خطابان مرتقبان لبايدن وبوتين يحملان رؤى متعارضة بشأن النزاع في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 فبراير 2023, 10:30 صباحا
خطابان مرتقبان لبايدن وبوتين يحملان رؤى متعارضة بشأن النزاع في أوكرانيا
الرئيسان بايدن وبوتين, (الإنترنت)
alwasat radio

يستعد الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، لإلقاء خطابَين الأول من وارسو والثاني من موسكو، فيما يشبه المبارزة.

ويُتوقع أن يعرض بايدن وبوتين، وجهتَي نظر متعارضتين بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، غداة زيارة غير معلنة أجراها الرئيس الأميركي إلى كييف، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكان الرئيس الأميركي قد التقى الاثنين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل أيام من الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال في قصر مارينسكي، المقر الرسمي للرئيس الأوكراني، قبل بدء جولة أوروبية لدى الحلفاء «بعد عام، لا تزال كييف صامدة. الديمواقراطية لا تزال صامدة».

- البيت الأبيض: الولايات المتحدة أبلغت روسيا بشأن زيارة بايدن لأوكرانيا «قبل ساعات» من حصولها

وأشار الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، في حديث إلى الصحفيين الأسبوع الماضي، إلى أنّ بايدن سيوضح من القصر الملكي في وارسو، أنّ «الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا.. طالما تطلّب الأمر ذلك».

ومن المقرّر أن يلتقي بايدن في وارسو الرئيس أندريه دودا، وقادة بولنديين آخرين، يعتبرون من الداعمين الأوروبيين الرئيسيين لأوكرانيا.

كذلك، يلتقي الأربعاء قادة مجموعة «بوخارست التسع» من الكتلة الشيوعية السابقة التي انضمّت إلى حلف شمال الأطلسي، وهي بولندا رومانيا وبلغاريا وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وتشيكيا وسلوفاكيا.

وسيتحدّث عبر الهاتف مع قادة المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، حسبما أفاد البيت الأبيض. كذلك، يُنتظر المستشار الألماني أولاف شولتس في واشنطن في الثالث من مارس.

وعن الخطاب الذي سيلقيه بايدن في وارسو، قال كيربي «ستسمعون في خطاب الرئيس رسائل سيكون لها صدى بالتأكيد لدى الشعب الأميركي»، ولكن أيضاً «لدى حلفائنا وشركائنا.. ولدى الشعب البولندي».

وأضاف «وأظن أنّكم ستسمعونه يوجّه رسائل إلى بوتين أيضاً، وكذلك إلى الشعب الروسي».

الصين «قلقة للغاية»
في موسكو، سيلقي فلاديمير بوتين خطاباً سنوياً مهمّاً الثلاثاء أمام النخبة السياسية الروسية، وفق الكرملين.

وهذا أول خطاب يلقيه منذ بدء هجومه على أوكرانيا، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي.

إجراءات لتصعيد جديد
وبحسب معهد دراسة الحرب (ISW)، «من غير المرجّح أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراءات لتصعيد جديد للحرب في أوكرانيا، أو مبادرات تعبئة روسية جديدة كبرى أو أي برنامج آخر».

وفي كلمات سابقة، انتقد الرئيس الروسي التهديد الذي يعتبر أنّ حلف شمال الأطلسي يمثّله على بلاده، كما برّر «عمليّته العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، عبر الاستشهاد بالتاريخ الروسي.

وفي هذه الأثناء، دعت الصين إلى «تعزيز الحوار» في أوكرانيا، مؤكدةً أنها «قلقة للغاية» من النزاع، الذي «يتفاقم بل يخرج عن السيطرة».

وقال وزير الخارجية الصيني تشين غانغ خلال مؤتمر في بكين «سنواصل تعزيز حوار السلام.. وسنعمل مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز الحوار والتشاور، ومعالجة مخاوف كلّ الأطراف، والسعي لتحقيق الأمن المشترك».

ومن المتوقع أن يصل كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي إلى موسكو الثلاثاء، محطّته الأخيرة في جولة أوروبية.

وكانت روسيا تخطط لشن هجوم خاطف على أوكرانيا عند بدء الغزو، لكن سرعان ما تعثرت حملتها العسكرية واضطر بوتين منذ ربيع 2022 إلى التخلي عن السيطرة على كييف وسحب قواته من شمال أوكرانيا.

وتعدّ الولايات المتحدة أحد الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا، خصوصاً على المستوى المالي. وفي زيارته غير المُعلنة الإثنين، قال بايدن إنّ بلاده ستزيد مرّة أخرى هذه المساعدة بمبلغ 500 مليون دولار.

وأضاف «سأعلن عن تسليم معدات أساسية أخرى لا سيما ذخائر مدفعية، وأنظمة مضادة للدروع وأجهزة رادار للمراقبة الجوية».

وأوكرانيا بحاجة ماسّة إلى ذخيرة بعيدة المدى لمدفعيتها ودباباتها، للتصدي لهجوم روسي جديد واستعادة مناطق احتلتها القوات الروسية في شرق البلاد وجنوبها.

وفي نهاية الصيف اضطرت القوات الروسية إلى التخلي عن شمال شرق البلاد أمام هجوم مضاد شنته القوات الأوكرانية المعززة بمساعدة عسكرية غربية مكثفة، وفي نوفمبر استعاد الأوكرانيون مدينة خيرسون في الجنوب.

وتشهد الجبهة منذ ذلك الحين استقرارا ولو أن القوات الروسية كثفت جهودها في شرق أوكرانيا، سعيا خصوصا للسيطرة على باخموت التي باتت مدمرة إلى حد بعيد.

وتكبد العسكريون الروس خسائر فادحة، ولو أن موسكو لم تقر بذلك رسميا، مؤكدة أن النزاع هو في الواقع حرب يشنها الغربيون بالوكالة على روسيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خطابان مرتقبان لبايدن وبوتين يحملان رؤى متعارضة بشأن النزاع في أوكرانيا

خطابان مرتقبان لبايدن وبوتين يحملان رؤى متعارضة بشأن النزاع في أوكرانيا
مديرية أمن بنغازي تكتب نهاية «كشك الحاوي» للمخدرات وتلقى القبض على «برعي»

مديرية أمن بنغازي تكتب نهاية «كشك الحاوي» للمخدرات وتلقى القبض على «برعي»
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 درجات

معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 ...
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين

زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
«مجلس الأمن» يعتبر المستوطنات الإسرائيلية «عقبة» أمام السلام

«مجلس الأمن» يعتبر المستوطنات الإسرائيلية «عقبة» أمام السلام
تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي

تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي
الإمارات وإسرائيل تكشفان عن سفينة عسكرية مشتركة في أبوظبي

الإمارات وإسرائيل تكشفان عن سفينة عسكرية مشتركة في أبوظبي
التحدي × الصقور.. الاتحاد المصراتي × السويحلي في ضربة بداية الأسبوع الثاني من إياب الدوري الليبي

التحدي × الصقور.. الاتحاد المصراتي × السويحلي في ضربة بداية الأسبوع الثاني من ...
بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية

بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس

بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
العلامة الزرقاء على «فيسبوك» و«إنستغرام» باشتراك شهري للأفراد

العلامة الزرقاء على «فيسبوك» و«إنستغرام» باشتراك شهري للأفراد
الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع

الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع
«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023

«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023
شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا

شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا
«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري

«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري
ضبط متهم بارتكاب 4 جرائم قتل في طرابلس

ضبط متهم بارتكاب 4 جرائم قتل في طرابلس
«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة

«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة
أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي البطل (صور)

أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تتّهم مجلس الأمن بـ«التقاعس» بعد تجارب بيونغ يانغ الصاروخية
واشنطن تتّهم مجلس الأمن بـ«التقاعس» بعد تجارب بيونغ يانغ ...
بدء خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بدء خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الكرملين يتابع «عن كثب» زيارة بايدن إلى كييف ووارسو
الكرملين يتابع «عن كثب» زيارة بايدن إلى كييف ووارسو
بوتين يتعهّد بمواصلة هجومه علي أوكرانيا «بمنهجية»
بوتين يتعهّد بمواصلة هجومه علي أوكرانيا «بمنهجية»
بوتين: الغرب مسؤول عن تصعيد النزاع في أوكرانيا
بوتين: الغرب مسؤول عن تصعيد النزاع في أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم...
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ بمدى 150 كيلومترا
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ ......
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني...
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل...
بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية
بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية...
المزيد
بوتين يتوعد بمعاقبة «الخونة» في روسيا
بوتين يتوعد بمعاقبة «الخونة» في روسيا...
إيطاليا: أكثر من 1500 مهاجر في نقاط لامبيدوزا الساخنة
إيطاليا: أكثر من 1500 مهاجر في نقاط لامبيدوزا الساخنة...
بوتين: الغرب يريد «القضاء» على روسيا
بوتين: الغرب يريد «القضاء» على روسيا...
بوتين: الغرب مسؤول عن تصعيد النزاع في أوكرانيا
بوتين: الغرب مسؤول عن تصعيد النزاع في أوكرانيا...
بوتين يتعهّد بمواصلة هجومه علي أوكرانيا «بمنهجية»
بوتين يتعهّد بمواصلة هجومه علي أوكرانيا «بمنهجية»...
المزيد