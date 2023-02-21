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ارتفاع حصيلة فيضانات البرازيل إلى 40 قتيلاً ولولا يتفقد المناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 فبراير 2023, 09:39 صباحا
ارتفاع حصيلة فيضانات البرازيل إلى 40 قتيلاً ولولا يتفقد المناطق المنكوبة
صورة وزّعتها الرئاسة البرازيلية يظهر فيها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وهو يواسي مسعفاً أثناء جولة تفقدية على منطقة منكوبة من جراء الأمطار الغزيرة في ولاية ساو باولو في 20 فبراير 2023. (أ ف ب)
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تفقّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الإثنين، المناطق المنكوبة في ولاية ساو باولو (جنوب شرق)، حيث خلّفت فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن هطول أمطار غزيرة 40 قتيلاً.

وبعيد تحليقه على متن مروحية فوق المناطق المنكوبة، عقد لولا مؤتمراً صحافياً قال خلاله إنّه «من المهم أن نعمل سوياً (...) علينا أن نصلّي من أجل الضحايا، وكذلك أيضاً من أجل أن يتوقف المطر حتى نتمكّن من البدء في إعادة الإعمار»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأصدر المعهد الوطني للأرصاد الجوية، تحذيراً من هطول مزيد من الأمطار الغزيرة على المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

- 36 قتيلا في فيضانات وانهيارات أرضية بالبرازيل

وفي ساو سيباستياو، المدينة الواقعة على بُعد نحو 200 كيلومتر من ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، اجتاح انهيار أرضي حوالي خمسين منزلاً.

و39 من القتلى الـ40 سقطوا في هذه المدينة الساحلية البالغ عدد سكّانها 90 ألف نسمة.

حصيلة القتلى مرشّحة للارتفاع
وحذّرت السلطات من أنّ حصيلة القتلى مرشّحة للارتفاع، حيث 40 شخصاً آخرون لا يزالون في عداد المفقودين.

وقالت ميشيل سيزار، رئيسة إدارة الإطفاء في ساو باولو، لشبكة «سي إن إن البرازيل» الإخبارية، إنّه «حتّى الآن لم يتمّ العثور على حوالي 40 شخصاً».

أما الضحية الوحيدة التي سقطت خارج مدينة ساو سيباستياو فهي طفلة صغيرة قضت في مدينة أوباتوبا الساحلية الواقعة إلى الشمال.

وأظهرت لقطات من ساو سيباستياو بثّتها قنوات التلفزة المحلية وتناقلتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أحياء بأكملها وقد غمرتها المياه ومنازل دمّرتها انهيارات أرضية وطرقاً سريعة مقطوعة بالأتربة والسيول الوحلية وسيارات سقطت عليها أشجار وأعمدة كهرباء.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في خمس مدن ساحلية اجتاحت الانهيارات الأرضية شبكات الطرق الرئيسية فيها، ممّا جعل الوصول إليها صعباً للغاية.

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