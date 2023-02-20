بايدن يصل بولندا بالقطار قادمًا من أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، إلى بولندا بالقطار قادمًا من أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البولندية.

وبعد زيارة مفاجئة لكييف، وصل بايدن إلى محطة القطارات في مدينة برزيميسل بجنوب شرق البلاد قرابة الساعة 20,30 (19,30 ت غ)، بحسب المصدر نفسه، وفق وكالة «فرانس برس».

وقبيل زيارة بولندا، وصل بايدن إلى كييف اليوم الاثنين، في أول زيارة له إلى البلاد منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي، حيث لم يعلن عن الزيارة لأسباب أمنية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».