كوريا الشمالية ترد على واشنطن وتؤكد الجاهزية لهجوم نووي تكتيكي

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، صاروخين بالستيين مستخدمة أحدث منصاتها التي تفيد بأنها جاهزة لشن هجوم نووي تكتيكي قادر على تدمير كل قواعد العدو الجوية.

وهذه التجربة هي الثانية لكوريا الشمالية في نحو 48 ساعة، بعدما أطلقت السبت الماضي صاروخا بالستيا عابرا للقارات يعد الأقوى في ترسانتها في رد على مناورات عسكرية مشتركة مقررة بين جيشي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت اليابان إن صاروخ السبت سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة، ودفع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى إجراء مناورات جوية مشتركة أمس الأحد.

مناورات في كوريا الشمالية ردًا على واشنطن وسول

وأعلنت بيونغ يانغ أن الجيش الشعبي الكوري أجرى تدريبات اليوم الإثنين؛ ردًا على المناورات الكورية الجنوبية الأميركية، محملاً الحليفين مسؤولية تدهور الوضع الأمني، وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وذكرت الوكالة أنه من خلال تدريبات اليوم التي تخللت منصات إطلاق صواريخ متعددة وضخمة جدا، يظهر الهجوم النووي التكتيكي جاهزية الجيش الشعبي الكوري التامة للردع وامتلاكه إرادة المواجهة ضد المناورات الجوية المشتركة.

وأضافت أن منصات إطلاق الصواريخ كانت قوية بما يكفي لتحويل مطار عمليات العدو إلى رماد.

كوريا الجنوبية تدعو جارتها للتوقف عن تهديد السلام

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي في بيان أنه رصد إطلاق صاروخين بالستيين قصيري المدى، مضيفا أن أحدهما حلق مسافة 390 كيلومترا والآخر 340 كيلومترا قبل أن يسقطا في بحر الشر الذي تطلق عليه أيضا تسمية بحر اليابان.

ووصف البيان عمليات الإطلاق بأنها استفزاز خطير يقوض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، داعيا كوريا الشمالية إلى الكف عن هذه الأعمال بشكل فوري.

وسيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا غد الثلاثاء لمناقشة الوضع.

قلق فرنسي من التهديد الكوري

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية كلير لوجاندر في بيان إن باريس قلقة بشدة من استمرار كوريا الشمالية في تطوير برامجها النووية والبالستية، «الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي والأمن الدولي».

ودعت لوجاندر كوريا الشمالية إلى الالتزام بعملية التخلي بالكامل وبشكل قابل للتحقق ولا رجعة فيه عن برامجها النووية والبالستية.

من جانبها، حذّرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من أن بلادها تراقب عن كثب تحركات واشنطن وسول لنشر المزيد من الأسلحة الاستراتيجية الأميركية في المنطقة، متعهدة بإجراءات مضادة موازية؛ فيما قدّرت بيونغ يانغ أن هذه الخطوات تنطوي على تهديد.

وقالت كيم يو جونغ إن «زخم استخدامنا للمحيط الهادئ ميدانا للرماية يتوقف على طبيعة عمل القوات الأميركية».

كيم يقود محاولات زيادة الأسلحة النووية

وتدهورت العلاقات بين الكوريتين الى أدنى مستوياتها منذ سنوات بعدما أعلنت كوريا الشمالية نفسها دولة نووية، فيما دعا الزعيم كيم إلى زيادة هائلة في إنتاج الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية.

وسرعان ما فرضت وزارة الخارجية في سول عقوبات جديدة على أربعة أفراد وخمسة كيانات مرتبطة ببرامج الأسلحة الكورية الشمالية الاثنين.

واعتبرت كوريا الشمالية أن إطلاقها صاروخا بالستيا عابرا للقارات السبت الماضي «كان بمثابة تدريب مفاجئ أظهر قدرة قواتها على تنفيذ هجوم نووي فتاك».

وقال ليف-إريك إيسلي، الأستاذ في جامعة إيوها في سيول، إن «هذه الادعاءات تهدف، في مواجهة الشكوك الدولية، إلى تأكيد تطوير قوة نووية استراتيجية وتكتيكية وأيضا القدرة التشغيلية لاستخدامها».

إدانات من الأمم المتحدة

ولقي إطلاق الصواريخ في خرق للعقوبات إدانات على نطاق واسع، بما في ذلك التنديد الشديد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الاثنين بالتجارب الصاروخية لبيونغ يانغ التي دعاها إلى الكف عن هذه «الأعمال الاستفزازية».

ومنحت كوريا الشمالية جنودها علامة ممتازة لإجرائهم التدريب المفاجئ السبت الماضي وإطلاق الصاروخ، فيما أشار محللون من كوريا الجنوبية إلى أن الساعات التسع المقدّرة بين إعطاء الأمر وإطلاق الصاروخ لم تكن بتلك السرعة.

ورفض كيم يو جونغ هذه الانتقادات ووصفتها بأنها محاولة للتقليل من جاهزية القوات الصاروخية لبلاده.