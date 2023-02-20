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الاحتلال الإسرائيلي يندد ببيان مجلس الأمن عن المستوطنات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 09:13 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يندد ببيان مجلس الأمن عن المستوطنات
مستوطنات الاحتلال. (الإنترنت)
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ندد الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين ببيان مجلس الأمن الدولي عن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنه «أحادي الجانب» وينكر الحق «التاريخي» لليهود، بحسب حكومة الاحتلال.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن «مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا أحادي الجانب ينكر حق اليهود في العيش في وطنهم التاريخي» . ورأى أنه «ما كان ينبغي أبدا للولايات المتحدة ان تؤيد» هذا النص، وفق «فرانس برس».

تنديد بإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية
وندد مجلس الأمن الدولي الإثنين في بيان بإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا إن المستوطنات «عقبة» أمام السلام.

واعتبر المجلس في هذا البيان الصادر عن الرئاسة بدعم من جميع أعضائه الخمسة عشر والذي لا يعتبر ملزما، أن «استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض (مبدأ) حل الدولتين للخطر»، وفق «فرانس برس».

وقف التراخيص لمستوطنات جديدة في الضفة الغربية
وفي وقت سابق ذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تصدر ترخيصا لمستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة في الأشهر المقبلة.

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ومنحت الحكومة الائتلافية التي يتزعمها نتنياهو وتغلب عليها الأحزاب الدينية القومية واليمينية المتطرفة ترخيصا بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في 12 فبراير مما أثار غضب الفلسطينيين وقوى غربية، وفق وكالة رويترز.

9 مواقع استيطانية جديدة بالضفة الغربية 
ومنحت حكومة نتنياهو الأسبوع الماضي تراخيص بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية وأعلنت عن بناء عدد كبير من المنازل الجديدة في مستوطنات قائمة. وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك مشيرة إلى روابط توراتية وتاريخية وسياسية بالضفة الغربية، فضلا عن المصالح الأمنية.

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