البيت الأبيض: الولايات المتحدة أبلغت روسيا بشأن زيارة بايدن لأوكرانيا «قبل ساعات» من حصولها

القاهرة - بوابة الوسط

أبلغت الولايات المتحدة موسكو بشأن زيارة الرئيس جو بايدن الخاطفة لأوكرانيا «قبل ساعات» من حصولها، وفق ما أفاد مسؤول أميركي.

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان للصحفيين «أبلغنا الروس بأن الرئيس بايدن سيتوجه إلى كييف. وذلك قبل ساعات على مغادرته»، مضيفا «بسبب الطبيعة الحساسة لتلك الاتصالات، لن أتحدث عن كيفية ردهم أو عن طبيعة رسالتنا»، بحسب «فرانس برس».

زيارة مفاجئة مع الذكرى السنوية الأولى لغزو روسيا

وصل بايدن، الإثنين، إلى كييف في زيارة مفاجئة، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا، حسبما أظهرت صور صادرة من العاصمة الأوكرانية اليوم الإثنين.

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وقبيل زيارته المرتقبة إلى بولندا هذا الأسبوع، وصل بايدن إلى كييف اليوم الاثنين، في أول زيارة له إلى البلاد منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ». ولم يعلن عن الزيارة لأسباب أمنية، ولا يزال من غير الواضح معرفة وسيلة الانتقال التي استخدمها الرئيس الأميركي.

تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة

وتعهّد بايدن، بتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة، خلال قيامه بزيارة مفاجئة إلى كييف الإثنين، مؤكداً دعم الولايات المتحدة «الثابت» للبلاد في مواجهة الغزو الروسي.

ووفق بيان صادر عن البيت الأبيض، قال بايدن «سأُعلن عن إرسال معدّات أساسية أخرى، بما في ذلك ذخائر مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات للمراقبة الجوية»، بحسب وكالة «فرانس برس».