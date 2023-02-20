الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزيرين إيرانيين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين تجميد أصول وحظر تأشيرات في حق وزيري التعليم والثقافة الإيرانيين في إطار مجموعة خامسة من العقوبات ضد طهران على خلفية قمع الاحتجاجات.

تطال التدابير الجديدة 32 شخصا وكيانين، وتستهدف خصوصا مشرّعين ومسؤولين قضائيين وسلطات سجون، متهمين بالضلوع في إجراءات قمعية.

احتجاجات إيران

جاء ذلك بعد زهاء خمسة أشهر من اندلاع احتجاجات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس، بحسب «فرانس برس».

وتخلل الاحتجاجات التي تراجعت وتيرتها خلال الأسابيع الماضية، رفع شعارات مناهضة للسلطات والمسؤولين. ونزل الآلاف إلى شوارع طهران ومدن إيرانية عدة في مسيرات راجلة لإحياء ذكرى سقوط نظام الشاه، بعدما اقتصرت في العامين الماضيين على مسيرات سيّارة ودراجات نارية بسبب كوفيد-19.