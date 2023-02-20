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إيران تستنكر دعوة نجل الشاه السابق لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 03:42 مساء
إيران تستنكر دعوة نجل الشاه السابق لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن
رضا بهلوي نجل شاه إيران السابق مشاركا في إحدى جلسات مؤتمر الأمن في ميونخ، 18 فبراير 2023, (أ ف ب)
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استنكرت إيران الإثنين، منظمي مؤتمر ميونخ للأمن، لدعوتهم نجل الشاه السابق لحضور الحدث الذي نظم نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيراني ناصر كنعاني، «توجيه الدعوة إلى نجل دكتاتور مخلوع وهارب من الوطن للمشارکة بالمؤتمر.. هذا إهانة للشعب الإيراني وتشويه سمعة وفضيحة كبيرة لمؤتمر، يدعي أنه مؤثر في ضمن الأمن الدولي»، كما نقلت عنه وكالة «إرنا» للأنباء، في إشارة إلى رضا بهلوي، نجل الشاه الذي أطيح خلال الثورة الإسلامية عام 1979 بقيادة آية الله روح الله الخميني، بحسب وكالة «فرانس برس».

ودعي بهلوي (62 عاما)، الذي يعيش حاليا في الولايات المتحدة، إلى المؤتمر حيث ألقى كلمة فيما استُبعد المسؤولون الإيرانيون.

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وانتقد كنعاني خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، منظمي المؤتمر لارتكابهم «خطأ فادحا عندما منعوا طرح آراء تختلف عن آراء الإدارة الأميركية»، لافتا إلى أن ذلك «تسبب في ضربة جوهرية وخطيرة لمصداقية مؤتمر ميونخ للأمن»، مضيفا «خطأ آخر هو أن منظمي هذا المؤتمر، بدلا من دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعطوا المنصة لأشخاص باتو معروفین لدى الجمیع»، وفق «إرنا».

وقال رئيس المؤتمر كريستوف هوسغن، مطلع فبراير الحالي، إنه لم يوجّه دعوة إلى إيران للمشاركة في الحدث بسبب قمعها الاحتجاجات التي اندلعت منتصف سبتمبر إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما)، بعد أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

أحد مكونات المعارضة بالخارج
وعلى خلفية الاحتجاجات، أوقف آلاف الأشخاص وأعدم أربعة رجال شنقا.

ويمثل بهلوي أحد مكونات المعارضة المتمركزة خارج إيران، لكنه فشل في كسب إجماعها، فهو يتّهم بأنه لم ينأ بنفسه بما فيه الكفاية عن نظام والده الاستبدادي، ويفتقر إلى الشفافية بشأن ثروة الأسرة وعدم التصرّف في مواجهة عدوانية المناصرين للشاه على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولطالما أكّد بهلوي أنه لا يسعى لأي منصب، لكنه قال إنه يريد أن يكون له دور في إنشاء نظام ديموقراطي علماني في إيران.

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