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الرئيس الأميركي يصل كييف في زيارة مفاجئة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 12:40 مساء
الرئيس الأميركي يصل كييف في زيارة مفاجئة
بايدن يتجول مع زيلينسكي في شوارع كييف. (الإنترنت)
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وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، إلى كييف في زيارة مفاجئة، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا، حسبما أظهرت صور صادرة من العاصمة الأوكرانية اليوم الاثنين.

وقبيل زيارته المرتقبة إلى بولندا هذا الأسبوع، وصل بايدن إلى كييف اليوم الاثنين، في أول زيارة له إلى البلاد منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ولم يعلن عن الزيارة لأسباب أمنية، ولا يزال من غير الواضح معرفة وسيلة الانتقال التي استخدمها الرئيس الأمريكي.

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