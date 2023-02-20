الرئيس الكولومبي يتّهم «جيش التحرير الوطني» بتخريب المفاوضات بعد خطف جندي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «جيش التحرير الوطني» الكولومبي الأحد احتجاز سيرجنت في الجيش، وهو أمر اعتبره الرئيس غوستافو بيترو، تخريبا لمحادثات السلام الجارية والرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار.

وكتب الرئيس الكولومبي على «تويتر»، بعدما نشر «جيش التحرير الوطني» بيانا أعلن فيه احتجاز هذا الجندي في مقاطعة أراوكا (شمال شرق)، «أستنكر خطف السيرجنت ليبي دانيلو برافو من الجيش الوطني.. هذه أعمال تخرّب أي احتمال للسلام»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح «جيش التحرير الوطني»، آخر فصائل التمرّد الكبرى التي لا تزال تنشط في كولومبيا، إن هذا الجندي محتجز منذ 14 فبراير، غداة بدء الجولة الثانية من المفاوضات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار، مضيفا «إنه يتلقى معاملة تراعي حقوق الإنسان وواقع الحرب الجارية حاليا في أراوكا».

استئناف المفاوضات والإفراج عن رهائن

وسبق للجيش النظامي أن نسب عملية الخطف هذه، إلى «جيش التحرير الوطني».

وكانت المفاوضات بين الحكومة، وآخر ميليشيا كبرى في كولومبيا، استؤنفت في نوفمبر، في كراكاس بعد تعليق استمر أربع سنوات تقريبا.

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وانتهت الجولة الأولى نهاية ديسمبر الماضي، مع إعلان الإفراج عن رهائن وإجراءات إنسانية من دون الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

وتسببت أعمال عنف وتوترات بفتور في العلاقات بين الطرفين، منذ مطلع السنة الحالية، فقتل الجيش تسعة أشخاص يشتبه في أنهم عناصر في «جيش التحرير الوطني»، خلال هجوم على ما أعلن في 30 يناير الماضي.

وفي رأس السنة، أعلن الرئيس الكولومبي وقفا لإطلاق النار لستة أشهر مع خمس جماعات مسلحة وعصابة لتهريب المخدرات، من بينها «جيش التحرير الوطني».

وبعد ثلاثة أيام على ذلك، نفى «جيش التحرير الوطني»، أن يكون أبرم اتفاقا لوقف إطلاق النار مع الحكومة التي علّقت الاتفاق بعد أيام على ذلك.

و«جيش التحرير الوطني» الذي أسسه نقابيون وطلاب من أنصار إرنستو «تشي» غيفارا في العام 1964، هو حركة التمرّد الرئيسية الوحيدة التي لا تزال نشطة في البلاد، منذ وقّعت بوغوتا اتفاق السلام مع فارك في العام 2016.

وتضم هذه المليشيا نحو 3500 مقاتل، فضلا عن شبكة واسعة من المتعاونين على ما تفيد تقديرات مستقلة، ولها وجود في 22 من أصل 32 ولاية في كولومبيا وتستفيد من تجارة المخدرات واستغلال المناجم من دون ترخيص.