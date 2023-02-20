إغلاق الصحيفة الوحيدة للمعارضة في بنغلادش

القاهرة - بوابة الوسط

توقّفت الصحيفة الوحيدة التابعة لحزب المعارضة الرئيسي في بنغلادش، عن الصدور الإثنين، بعد تثبيت أمر حكومي بتعليق عملها، ما أثار مخاوف حيال حرية الإعلام في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

ولطالما أعربت مجموعات حقوقية وحكومات أجنبية؛ بينها الولايات المتحدة عن قلقها إزاء مساعي رئيسة الوزراء الشيخة حسينة لإسكات المعارضة، وما تعتبرها نزعة استبدادية متزايدة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتُعتبر «داينيك دينكال» الصادرة باللغة المحلية صوتا مهما لـ«حزب بنغلادش القومي» منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتوظّف مئات الصحفيين والعاملين في مجال الصحافة، وتغطي الأخبار التي نادرا ما ترد في الصحف الرئيسية التي يخضع معظمها لسيطرة رجال أعمال مؤيدين للحكومة.

عمليات التوقيف تشمل الناشطين من حزب بنغلادش القومي

ويشمل ذلك عمليات التوقيف التي تطال عادة الناشطين من حزب بنغلادش القومي، وما يقول الحزب إنها آلاف القضايا الملفّقة ضد أنصاره.

وذكرت الصحيفة بأن سلطات منطقة دكا أمرت بإغلاق الصحيفة في 26 ديسمبر، لكنها واصلت النشر بعدما قدّمت طعنا في القرار أمام مجلس الصحافة برئاسة قاض من المحكمة العليا.

وقال مدير تحرير الصحيفة شمس الرحمن شيمول بيسواس، لوكالة «فرانس برس»، «رفض المجلس الطعن الذي قدمناه أمس (الأحد)، مثبّتا قرار قاضي المقاطعة بمنعنا من النشر».

«خرقت قوانين الطباعة والنشر في البلاد».

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جاء في الأمر الذي حصلت وكالة «فرانس برس»، على نسخة منه أنه جرى إلغاء ترخيص طبع الصحيفة بعدما «خرقت قوانين الطباعة والنشر في البلاد» .

وأشار المجلس إلى أن ناشر الصحيفة طارق رحمن، وهو زعيم حزب بنغلادش القومي بالإنابة، هو مجرم مدان يقيم في الخارج، بينما لم يسلّم منصبه إلى شخص آخر.

لكن بيسواس لفت إلى أن رحمن، المقيم في لندن حاليا، قدّم استقالته وعيّن ناشرا جديدا، لكن السلطات لم توافق على التغييرات، مضيفا أن «هذا الإغلاق جزء من حملة أمنية حكومية تستهدف الأصوات المعارضة وحرية التعبير».

ولم تعلّق الحكومة بدورها الاثنين على الإغلاق.

وأفادت نقابتان للصحفيين، مقرّهما «دكا»، في بيان مشترك أن القرار «انعكاس لقمع الأصوات المعارضة».

وقفة احتجاجية رفضا للقرار

ونظّمت نقابات وصحفيون وقفة احتجاجية صغيرة الاثنين، رفضا لقرار الإغلاق.

وأمرت حكومة حسينة الشهر الماضي بإغلاق 191 موقعا إلكترونيا بتهمة نشر «أخبار ضد الدولة»، نقلا عن تقارير استخباراتية.

وسبق للحكومة في بنغلادش أن حظرت مواقع مرات عدة، لا سيما في ديسمبر قبيل الانتخابات العامة.

وصنّف مؤشر حرية الصحافة الصادر عن «مراسلون بلا حدود» بنغلادش في المرتبة 162، أي أسوأ من روسيا (155) وأفغانستان (156).

وأثار قانون الأمن الرقمي في بنغلادش، الذي جرى بموجبه توقيف مئات الأشخاص، منذ العام 2018 القلق خصوصا.