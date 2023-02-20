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بكين ترد على اتهامات أميركية بإمكانية تسليح الصين لروسيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 11:16 صباحا
بكين ترد على اتهامات أميركية بإمكانية تسليح الصين لروسيا
علم الصين. (أرشيفية)
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نددت بكين اليوم الإثنين بما وصفتها بأنها اتهامات «زائفة» صدرت عن الولايات المتحدة تفيد بأن الصين تفكّر في تسليح روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحفي دوري «لا نقبل بأن تشير الولايات المتحدة بأصابع الاتهام إلى العلاقات الصينية الروسية، ناهيك عن الإكراه والضغط»، متهما واشنطن بـ«نشر معلومات زائفة».

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد، إثر لقاء نظيره الصيني وانغ يي، إن بكين تنظر في إرسال أسلحة إلى روسيا دعمًا لهجومها في أوكرانيا.

وصرح بلينكن لشبكة «سي بي اس»: «تحدثنا عن الحرب التي تشنها روسيا وعن قلق نشعر به لكون الصين تنظر في تقديم دعم فتاك إلى روسيا». وسئل عن معنى ذلك في شكل ملموس فأجاب «أسلحة في شكل رئيسي».

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مرور عام على بدء الحرب في أوكرانيا
وبعد عام تقريبا على بدء الحرب في أوكرانيا، لا تلوح في الأفق أي بادرة تهدئة على جبهة القتال ويخشى حلف شمال الأطلسي «ناتو» من هجوم جديد واسع تستعد موسكو لشنه قريبًا.

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى تسريع إنتاج الأسلحة العادية مثل الذخيرة التي «تحتاج إليها بشكل ملح» كييف، مشددة على أنه «من غير الممكن أن نضطر للانتظار لأشهر أو سنوات قبل أن نتمكن من إعادة تزويد أنفسنا»، بهذه المواد لتسليمها إلى أوكرانيا.

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