تحقيق صادم لـ«بي بي سي».. العمل مقابل الجنس بمزارع الشاي البريطانية في كينيا

القاهرة - بوابة الوسط

كشف تحقيق سري لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، عن حوادث تحرش جنسي وضغوط لممارسة الجنس، في مزارع الشاي المملوكة لبريطانيا في كينيا.

وذكرت وكالة «بي أيه ميديا» البريطانية للأنباء اليوم الإثنين، أنه وفقا للتحقيق المشترك لبرنامجي «بانوراما» و«عين أفريقيا» بالقناة، تتعرض النساء اللائي ينتجن الشاي لعلامات تجارية كبرى، لضغوط لممارسة الجنس مع رؤسائهن من أجل العمل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وقالت «بي بي سي»، إن أكثر من 70 سيدة ممن يعملن في المزارع، أبلغن القناة أنهن يعانين من بعض أشكال التحرش الجنسي في العمل.

تسجيل واقعة حقيقية

وتُظهر لقطات سرية جرى التقاطها في إطار التحقيق، لحظة قيام مدير للتوظيف بشركة «جيمس فينلاي آند كومباني» بمحاصرة محققة متخفية ويطالبها بممارسة الجنس، خلال ما كان يفترض أنه مقابلة للحصول على وظيفة بالعمل في مزرعة للشاي.

- مدرسون كينيون يعاقبون التلامذة بمحاكاة أفعال جنسية

وقالت الشركة للقناة عقب التحقيق، إنها قامت بإيقاف الموظف عن العمل، وحظر دخوله مزارعها للشاي، وإبلاغ الشرطة عنه.

كما قالت الشركة للقناة إنها تجري تحقيقا بشأن ما إذا كانت عملياتها في كينيا، تعاني من «قضية مزمنة تتعلق بأعمال العنف الجنسي».