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اليوم.. أنتوني بلينكن في أنقرة للقاء الرئيس التركي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 10:46 صباحا
اليوم.. أنتوني بلينكن في أنقرة للقاء الرئيس التركي
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (يسار)، لدى وصوله إلى أنقرة برفقة السفير الأميركي لدى تركيا جيفري فلايك. 19 فبراير 2023. (أ ف ب)
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يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة الاثنين، بعد زيارة موقع الزلزال وإعلان تقديم 100 مليون دولار كمساعدات إضافية للمنكوبين.

وهذه الزيارة هي الأولى لوزير الخارجية الأميركي، إلى تركيا منذ توليه منصبه قبل عامين، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويفترض أن تكون الحرب في أوكرانيا حاضرة في اللقاء، فالولايات المتحدة تعترف بالدور البناء لحليفها التركي في الصراع، فمنذ بدأ في 24 فبراير 2022، عرضت أنقرة التي تربطها علاقات جيدة مع العاصمتين، وساطتها لإنهائه.

وتجمع الولايات المتحدة وتركيا، وهما دولتان حليفتان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، علاقات متوترة في بعض الأحيان، ويفترض مناقشة خلافاتهما خلال الاجتماع.

الحظر التركي لعضوية السويد وفنلندا
ومن المواضيع الخلافية بين البلدين، الحظر التركي لعضوية السويد وفنلندا في الناتو، بعدما علّق ترشحهما منذ مايو.

والخميس، اعتبر الامين العام للتحالف ينس ستولتنبرغ، خلال زيارة لأنقرة أن «الوقت حان» لضم هذين البلدين الواقعين في شمال أوروبا.

- بلينكن يزور تركيا لإجراء محادثات حول المساعدات الإنسانية وتوسيع حلف «الناتو»

ومن بين القضايا الجيوسياسية الأخرى، عملية البيع المحتملة لطائرات «إف-16» المقاتلة التي وعد بها الرئيس جو بايدن أنقرة، ومنعها الكونغرس بسبب مخاوف بشأن سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان والتهديدات التي تمثّلها لليونان.

ومن المواضيع الخلافية كذلك «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تصنّفها تركيا «إرهابية»، وكانت إحدى القوى الرئيسية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية بدعم جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

 وقف عمليات البحث
وتأتي زيارة أنتوني بلينكن أيضا في سياق الزلزال، الذي ضرب تركيا وسورية يوم 6 فبراير.

وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة، وأحدث دمارا هائلا في جنوب البلاد وفي سورية، عن مقتل أكثر من 44 ألف شخص من بينهم 40689 شخصا في تركيا، وفقا لآخر حصيلة رسمية.

وبحسب إدارة هيئة الكوارث التركية «أفاد»، نُشر أكثر من 265 ألفا من طواقم الإغاثة الأتراك في المناطق المتضرّرة، بينهم فرقها وفرق تابعة للجيش والشرطة ومتطوّعون ومنظمات غير حكومية. كذلك، انضمّ نحو 11500 مسعف جاؤوا من الخارج، إلى جهود البحث والإغاثة.

ولم يخرج ناجون جدد من تحت الركام في الساعات الـ24 الماضية، بعد إنقاذ زوجين في أنطاكية عاصمة محافظة هاتاي، السبت بعد 296 ساعة على وقوع الزلزال.

واعتبارا من اليوم التالي للزلزال، نشرت الولايات المتحدة عددا من فرق البحث والإنقاذ، ضمت نحو مئتي عنصر، وأفرجت عن دفعة من مساعدات إنسانية بقيمة 85 مليون دولار.

والأحد، أعلن بلينكن مساعدة إضافية للبلاد، وقال «نضيف مئة مليون دولار لتقديم المساعدة لمن هم بأمس الحاجة إليها».

بلينكن يلتقي أوغلو في قاعدة إنجرليك الجوية
والتقى وزير الخارجية الأميركية نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب شرق البلاد، قبل أن يتوجه إلى أنقرة حيث سيلتقي إردوغان.

وانطلاقا من قاعدة إنجرليك تنقل المساعدات الإنسانية، خصوصا الأميركية، لتوزيعها على المناطق المتضررة من الزلزال.

ثم رافق بلينكن تشاوش أوغلو، في رحلة بمروحية فوق مقاطعة هاتاي المدمرة في جنوب شرق البلاد.

كذلك، التقى وزير الخارجية في تركيا ممثلين لمنظمة «الخوذ البيضاء» للإغاثة، التي تعمل في مناطق سيطرة فصائل المعارضة في سورية.

وبعد تركيا، يختتم بلينكن جولته الأوروبية في أثينا، حيث سيعقد مساء الإثنين والثلاثاء سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في اليونان، خصم تركيا التاريخي وشريكها في حلف شمال الأطلسي.

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