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36 قتيلا في فيضانات وانهيارات أرضية بالبرازيل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 10:16 صباحا
36 قتيلا في فيضانات وانهيارات أرضية بالبرازيل
الأضرار التي سببتها الأمطار الغزيرة في بلدة ساو سيباستياو في ولاية ساو باولو. (أ ف ب)
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أعلنت السلطات البرازيلية، الأحد، أن الفيضانات وانهيارات التربة التي تسببت بها الأمطار الغزيرة نهاية الأسبوع، أودت بحياة 36 شخصا على الأقل في جنوب شرق ولاية ساو باولو.

وأظهرت لقطات من بلدة ساو سيباستياو بثتها تلفزيونات وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أحياء بأكملها غمرها الماء وحطام منازل جرفتها التربة وطرقا سريعة غارقة وسيارات دمرتها أشجار متساقطة، من بين أضرار أخرى، بحسب وكالة «فرانس برس»

ولقي ما لا يقل عن 35 شخصا حتفهم في ساو سيباستياو، وفقا لما ذكرته حكومة الولاية، إضافة الى فتاة في بلدة أوباتوبا.

- 19 قتيلاً جراء عاصفة في البرازيل

وقال رئيس الدفاع المدني بالولاية هنغويل بيريرا، لصحيفة «فولها دي ساو باولو»، إنه «للأسف سيكون لدينا المزيد من القتلى».

وأحصت حكومة الولاية في بيان، 228 شخصا آخرين أصبحوا بلا مأوى، بينما جرى إجلاء 338 شخصا من المنطقة الساحلية شمال مدينة ساو باولو، في الوقت الذي تعمل فيه طواقم الإنقاذ على مساعدة المتضررين من العاصفة، ولم تذكر السلطات رقما بشأن عدد المفقودين.

من جهته، أعلن حاكم ولاية ساو باولو، تارسيسيو دي فريتاس، حالة الطوارئ في خمس مدن على طول الساحل بعد أن تفقدها من الجو، كما خصص 1,5 مليون دولار لأعمال الإغاثة.

«نحاول إنقاذ الضحايا»
وأعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على «تويتر»، إنه سيزور المنطقة الإثنين.

وساو سيباستياو، التي تقع على بعد 200 كيلومتر شمال ساو باولو، وحيث يقضي الكثير من سكان المدينة عطلة نهاية الأسبوع، واحدة من أكثر المناطق تضرراً، حيث تساقط 60 سنتيمتراً من الأمطار في 24 ساعات، وفق مسؤولين محليين.

وقال أوغوستو «لم نحصر بعد حجم الضرر.. نحاول إنقاذ الضحايا»، ووصف الوضع في البلدة بأنه «حرج للغاية».

وصرّح لتلفزيون غلوبونيوز «نعمل في نحو 50 منزلا، انهارت تحت ضغط المياه ولا يزال داخلها أشخاص».

ويعمل أكثر من 100 من عناصر الإطفاء في الموقع بمساعدة مروحيات، كما يشارك عسكريون في مساعدة المتضررين من هطول الأمطار.

«رعاية الجرحى والبحث عن المفقودين»
وقال لولا، إن الحكومة على جميع المستويات ستعمل على «رعاية الجرحى والبحث عن المفقودين وإعادة تأهيل الطرق والطاقة والاتصالات».

ووسط الخسائر والدمار، أفادت السلطات أنه جرى إنقاذ طفل يبلغ عامين وامرأة حامل من سيل من الوحول.

وتلحق الظواهر الجوية القاسية، التي يغذيها تغير المناخ خسائر فادحة في البرازيل.

وأدى هطول أمطار غزيرة العام الماضي في مدينة بتروبوليس، إلى مصرع أكثر من 230 شخصًا.

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