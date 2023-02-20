  • Alwasat News
Atwasat

الاتحاد الإفريقي: قرار منح «إسرائيل» صفة مراقب «معلّق»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 09:52 صباحا
الاتحاد الإفريقي: قرار منح «إسرائيل» صفة مراقب «معلّق»
رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد خلال القاء كلمة في ختام قمة المنظمة في أديس أبابا، 19 فبراير 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أكد الاتحاد الإفريقي اليوم الأحد أن قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة معلّق، وبالتالي لم تتم دعوتها لحضور قمته في نهاية الأسبوع، وذلك بعد خلاف حول طرد دبلوماسية رفيعة المستوى أوفدتها إسرائيل.

واتهمت إسرائيل الغاضبة إيران بتدبير طرد الدبلوماسية من الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الإفريقي السبت بمساعدة من الجزائر وجنوب إفريقيا. سلط الحادث الضوء على خلاف داخل المنظمة القاريّة الإفريقية حول قرار أصدره رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد عام 2021 يقضي بمنح إسرائيل صفة مراقب.

قوبلت تلك الخطوة باحتجاج دول أعضاء نافذة من بينها جنوب إفريقيا. وعلقت قمة الاتحاد الإفريقي العام الماضي النقاش حول ما إذا كان سيتم سحب الصفة وشكلت لجنة لرؤساء الدول لمعالجة هذه القضية، وفق وكالة فرانس برس.

لماذا لم يُدعى الاتحاد الأفريقي مسؤولين إسرائيليين لحضور القمة؟
وقال فقي محمد للصحفيين اليوم الأحد «يعني ذلك أن الوضع معلق حتى يحين الوقت الذي يمكن أن تتداول فيه هذه اللجنة... ولذلك لم نوجه دعوة إلى مسؤولين إسرائيليين لحضور قمتنا»، مضيفا أن تحقيقا يجري في حضور الدبلوماسية الإسرائيلية.

وأظهرت لقطات مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حراسًا يرافقون نائبة المدير العام لشؤون إفريقيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية شارون بار-لي إلى خارج قاعة اجتماع الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إن بار-لي «مراقبة معتمدة».  وأضاف «من المحزن رؤية الاتحاد الإفريقي رهينة عدد صغير من الدول المتطرفة مثل الجزائر وجنوب إفريقيا التي تحركها الكراهية وتتحكّم بها إيران».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية

بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية
الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع

الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع
«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023

«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023
شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا

شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا
«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري

«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري
ضبط متهم بارتكاب 4 جرائم قتل في طرابلس

ضبط متهم بارتكاب 4 جرائم قتل في طرابلس
«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة

«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة
أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي البطل (صور)

أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي ...
وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية

وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
عقيلة صالح: الوثيقة الدستورية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي

عقيلة صالح: الوثيقة الدستورية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي
كاريكاتير خيري - طرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا

كاريكاتير خيري - طرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي بأديس ...
فارس سعودي كفيف يكشف سر قفزه للحواجز بسهولة (صور)

فارس سعودي كفيف يكشف سر قفزه للحواجز بسهولة (صور)
«17 فبراير» في تقرير لـ«بي بي سي»: 12 عاما من المراحل الانتقالية التي لم تنته

«17 فبراير» في تقرير لـ«بي بي سي»: 12 عاما من المراحل الانتقالية التي لم تنته
«أمن طبرق»: ضبط أسلحة نوعية وخطيرة قبل تهريبها لمصر

«أمن طبرق»: ضبط أسلحة نوعية وخطيرة قبل تهريبها لمصر
«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا

«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا
«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!

«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!
بن إبراهيم: متابعة الـ100 مليون دينار للأندية ضرورة.. ومرحلة دعم الدولة لا بد أن تنتهي

بن إبراهيم: متابعة الـ100 مليون دينار للأندية ضرورة.. ومرحلة دعم الدولة لا بد أن...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس سورينام يدعو للتهدئة بعد احتجاجات على الوضع الاقتصادي
رئيس سورينام يدعو للتهدئة بعد احتجاجات على الوضع الاقتصادي
36 قتيلا في فيضانات وانهيارات أرضية بالبرازيل
36 قتيلا في فيضانات وانهيارات أرضية بالبرازيل
اليوم.. أنتوني بلينكن في أنقرة للقاء الرئيس التركي
اليوم.. أنتوني بلينكن في أنقرة للقاء الرئيس التركي
تحقيق صادم لـ«بي بي سي».. العمل مقابل الجنس بمزارع الشاي البريطانية في كينيا
تحقيق صادم لـ«بي بي سي».. العمل مقابل الجنس بمزارع الشاي ...
بكين ترد على اتهامات أميركية بإمكانية تسليح الصين لروسيا
بكين ترد على اتهامات أميركية بإمكانية تسليح الصين لروسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم...
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ بمدى 150 كيلومترا
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ ......
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني...
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل...
بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية
بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية...
المزيد
بوريل: تزويد الصين لروسيا بالأسلحة سيكون «خطا أحمر» للاتحاد الأوروبي
بوريل: تزويد الصين لروسيا بالأسلحة سيكون «خطا أحمر» للاتحاد ......
إيران تنفي اتهامات إسرائيلية بأنها هاجمت ناقلة نفط في بحر العرب
إيران تنفي اتهامات إسرائيلية بأنها هاجمت ناقلة نفط في بحر ......
إغلاق الصحيفة الوحيدة للمعارضة في بنغلادش
إغلاق الصحيفة الوحيدة للمعارضة في بنغلادش...
بكين ترد على اتهامات أميركية بإمكانية تسليح الصين لروسيا
بكين ترد على اتهامات أميركية بإمكانية تسليح الصين لروسيا...
تحقيق صادم لـ«بي بي سي».. العمل مقابل الجنس بمزارع الشاي البريطانية في كينيا
تحقيق صادم لـ«بي بي سي».. العمل مقابل الجنس بمزارع الشاي ......
المزيد