كوريا الشمالية تهدد بتحويل المحيط الهادئ إلى ميدان رماية

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من «إجراءات مضادة موازية» للمناورات العسكرية الأميركية الكورية الجنوبية الأخيرة.

وقالت كيم يو جونغ في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن «زخم استخدامنا للمحيط الهادئ ميدانا للرماية يتوقف على طبيعة عمل القوات الأميركية»، حسب وكالة «فرانس برس».

إطلاق صواريخ بالستية

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين قصيري المدى في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، في ثاني عملية إطلاق خلال يومين، تأتي غداة إجراء تدريبات جوية مشتركة بين أميركا وكوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي «رصد جيشنا صاروخين بالستيين قصيري المدى أُطلقا من سوكتشون في مقاطعة جنوب بيونغان».