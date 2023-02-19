بلينكن: الصين تنظر في إرسال «أسلحة» إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

نبه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد إثر لقاء نظيره الصيني وانغ يي إلى أن بكين تنظر في إرسال أسلحة إلى روسيا دعمًا لهجومها في أوكرانيا.

وصرح بلينكن لشبكة «سي بي اس»: «تحدثنا عن الحرب التي تشنها روسيا وعن قلق نشعر به لكون الصين تنظر في تقديم دعم فتاك إلى روسيا». وسئل عن معنى ذلك في شكل ملموس فأجاب «أسلحة في شكل رئيسي»، وفق «فرانس برس».

«مضاعفة الجهود» لتسريع الدعم العسكري لأوكرانيا

وفي سياق متصل دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس السبت، إلى «مضاعفة الجهود» لتسريع الدعم العسكري لأوكرانيا لمساعدتها على صد الغزو الروسي.

وقالت فون دير لايين، «يجب أن نواصل الدعم الهائل اللازم لهزيمة مخططات (فلاديمير) بوتين الإمبريالية»، مؤكدة أن «حان الوقت للإسراع لأن أوكرانيا بحاجة إلى معدات تؤمن لها البقاء».

- رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى «مضاعفة الجهود» لتسريع الدعم العسكري لأوكرانيا

- ماكرون: جاهزون لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا

وبعد عام تقريبا على بدء الحرب في أوكرانيا، لا تلوح في الأفق أي بادرة تهدئة على جبهة القتال ويخشى حلف شمال الأطلسي «ناتو» من هجوم جديد واسع تستعد موسكو لشنه قريبًا.

ودعت فون دير لايين، إلى تسريع إنتاج الأسلحة العادية مثل الذخيرة التي «تحتاج إليها بشكل ملح» كييف، مشددة على أنه «من غير الممكن أن نضطر للانتظار لأشهر أو سنوات قبل أن نتمكن من إعادة تزويد أنفسنا»، بهذه المواد لتسليمها إلى أوكرانيا.

عمليات شراء ذخيرة مشتركة

وتبحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حاليا عن طرق لإجراء عمليات شراء ذخيرة مشتركة لأوكرانيا، حسب مصادر دبلوماسية في بروكسل.

وقالت المصادر نفسها إن إستونيا وهي في طليعة دول البلطيق التي تدعم أوكرانيا، قدمت عرضا بالأرقام لشركائها، يقضي بتخصيص أربعة مليارات يورو تقدمها الدول الأعضاء إلى «الهيئة الأوروبية للسلام» وهو الصندوق المخصص لشراء أسلحة مخصصة لأوكرانيا.

وتسمح هذه الأموال بشراء مليون قذيفة من عيار 155 ملم.