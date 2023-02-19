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«فرانس برس»: الدبلوماسية الفرنسية في المنطقة المغاربية جهد حثيث لتحقيق التوازن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 05:10 مساء
«فرانس برس»: الدبلوماسية الفرنسية في المنطقة المغاربية جهد حثيث لتحقيق التوازن
الرئيسان الفرنسي والجزائري إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون في العاصمة الجزائرية. (أ ف ب)
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يكشف استدعاء الجزائر لسفيرها في باريس أخيرًا واستمرار غياب نظيره المغربي الصعوبات التي تواجهها فرنسا في تحديد سياستها في المنطقة المغاربية وإنعاش علاقاتها مع المغرب والجزائر بشكل دائم.

وبحسب تقرير للوكالة الفرنسية أكد المؤرخ والأستاذ بجامعة السوربون بيار فيرميران أن «استدعاء السفير ليس أمرًا عاديًا ولا شائعًا». وأضاف هذا الخبير في شؤون المغرب  والمغرب العربي أن غياب السفراء في فرنسا «إشارة حازمة جدًا إلى فرنسا بشأن دبلوماسيتها».

إنهاء العمل بالقيود الفرنسية على التأشيرات
وشكل إنهاء العمل بالقيود الفرنسية على التأشيرات لدول المغرب العربي في ديسمبر، بارقة أمل في بدء مرحلة جديدة في العلاقات الدبلوماسية، لا سيما مع المغرب والجزائر.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، حملت شخصيًا رسالة تهدئة إلى الرباط. وطرحت فكرة زيارة دولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب «في الربع الأول» من 2023.

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لكن تصويتًا للبرلمان الأوروبي يدين تدهور حرية الصحافة في المغرب أثار غضبًا شديدًا في الرباط التي نددت بالحملة المناهضة للمغرب «التي يقودها» الحزب الرئاسي الفرنسي في بروكسل، وفق «فرانس برس».

وأعرب رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية في مجلس الشيوخ كريستيان كامبون عن أسفه، موضحًا «كنا نخرج من أزمة حادة مرتبطة بسياسة التأشيرات» و«قلبنا المسار» بسبب مبادرة صدرت عن «مقربين من الرئيس إيمانويل ماكرون».

التحضير لزيارة الرئيس الفرنسي للمغرب
ونتيجة لذلك، تبدو زيارة ماكرون غير مؤكدة بينما لم يعد للمملكة المغربية سفير في باريس ولم يجر تعيين بديل بعد. لكن في الإليزيه، يجري التأكيد على استمرار العمل للتحضير لزيارة الرئيس الفرنسي للمغرب ونفي وجود أي أزمة بين البلدين. 

وتشيد الخارجية الفرنسية في الوقت نفسه بـ«شراكة استثنائية» بين البلدين. وبمعزل عن القرار البرلماني الأوروبي، ظهرت نقاط خلاف أخرى منها اتهامات تتحدث عن شبكات مغربية واستغلال نفوذ وشكوك بالتجسس (بيغاسوس) وغيرها.

وأخيرًا وأهم شيء، بدأ صبر الرباط ينفد لأن باريس لا تبدي أي ميل لتغيير موقفها الملف الشائك الذي تمثله الصحراء الغربية. ويشير بيار فيرميران في هذا السياق إلى أن «الأمر الأساسي بالنسبة للرباط، هو أن تعترف فرنسا بالسيادة المغربية» على الصحراء الغربية، كما اعترفت بذلك الولايات المتحدة وإسبانيا.

«فوضى جيوسياسي»
من جهته، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط  زكريا أبوالذهب أن هذا البرود يمهد لعلاقات ثنائية جديدة «بما تحمله من إعادة للتشكيل وإعادة للتموضع».

ورأى أن الخطاب «المطمئن» من قبل الخارجية الفرنسية سمح باعادة «القليل من النظام في هذه الفوضى الجيوسياسية»، لكن هذا لا يزال غير كافٍ لإعادة الشراكة الفرنسية المغربية «إلى مسارها الصحيح». في الوقت نفسه، لا تزال العلاقات بين باريس والرباط مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسياسة باريس تجاه الجزائر. وفي هذا الشأن، أكد ماكرون عزمه على تحسين العلاقات الجزائرية الفرنسية.

«عملية إجلاء سرية»
لكن هذا التقارب لا يزال هشًا كما تكشف قضية الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي التي رُحلت إلى فرنسا أخيرا بينما كانت في وضع غير قانوني في تونس. ودانت الجزائر ما اعتبرته «عملية إجلاء سرية» واستدعت سفيرها لدى فرنسا «للتشاور». وأكدت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية «من جانبنا، نعتزم مواصلة العمل لتعميق علاقتنا مع الجزائر».

رأى بيار فيرميران إنه، إلى جانب مؤيدي تطبيع العلاقات مع فرنسا، هناك «طرف متشدد» مناهض لفرنسا عبر عن نفسه بقوة. والطرف نفسه الذي تقرّب من روسيا.

وقال «يمكننا الاعتماد على الروس لتعميق الخلاف كما يفعلون في كل مكان في أفريقيا». ولكن هل سيؤثر ذلك على الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في مايو المقبل إلى فرنسا؟

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