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سلاح الجو الأميركي: الصين وروسيا تطرحان «أكبر تهديد» في الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 04:36 مساء
سلاح الجو الأميركي: الصين وروسيا تطرحان «أكبر تهديد» في الفضاء
عملية إطلاق مركبة فضائية. (الإنترنت)
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رأى جنرال أميركي في ميونخ أن الفضاء «شهد تحولًا جوهريًا» في غضون سنوات قليلة بسبب سباق التسلح المطرد، معتبرًا أن الصين تشكل «التهديد الأكبر» أمام روسيا.

وأوضح قائد عمليات الفضاء في سلاح الجو الأميركي، الجنرال برادلي تشانس سالتزمان، مساء السبت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن «نشهد مجموعة كاملة من الأسلحة التي ينتجها خصومنا الاستراتيجيون. التهديد الأكبر يأتي من جمهورية الصين الشعبية ومن روسيا كذلك»، بحسب «فرانس برس».

وأكد أن «الفضاء بصفته مجالا يشهد منافسة، تغير بشكل جوهري. وطريقة تحركنا يجب أن تتطور خصوصًا بسبب مجموعة الأسلحة التي حاولت الصين وروسيا استخدامها أو استخدمتها بالفعل»، مستشهدًا بأسلحة تعمل بالطاقة الموجهة والصواريخ المضادة للأقمار الصناعية وأدوات اعتراض مدارية أخرى.

 النشاطات العسكرية الفضائية للقوى العظمى
تلقى تصريحاته المتوقعة نسبيا بالنظر إلى النشاطات العسكرية الفضائية للقوى العظمى، صدى أكبر خصوصًا بعد اللقاء المتوتر السبت في ميونخ بين وزيري خارجية الولايات المتحدة ولصين.

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وشدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدى لقائه نظيره الصيني وانغ يي على أن قضية المنطاد الصيني الذي حلق فوق أراضي الولايات المتحدة على مدى أيام قبل إسقاطه كان تصرفًا «غير مسؤول يجب ألا يتكرر». ودان وانغ من جهته «الاستخدام المفرط للقوة» من جانب واشنطن.

السباق إلى التسلح في الفضاء ليس بجديد. فاعتبارًا من 1985 استخدمت وزارة الدفاع الأميركية صاروخًا لتدمير قمر صناعي خلال تجربة. ومنذ ذلك الحين يظهر منافسو الولايات المتحدة أنهم يملكون القدرات نفسها فقد أقدمت الصين على ذلك في 2007 والهند في 2019.

في نهاية العام 2021 دمرت روسيا أحد أقمارها الصناعية بواسطة صاروخ أطلقته من الأرض. واعتبر ذلك عرض قوة رأى فيه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ  «سلوكًا غير مسؤول».

سباق التسلح الفضائي بلغ مستوى مرتفعًا في 2019
ولم تعد الأقمار الصناعية الي يمكن تجهيزها بقنابل والمركبات الفضائية التي يمكنها إطلاق أشعة ليزر ضربا من ضروب الخيال العلمي. وقال الجنرال سالتزمان «خصومنا يستفيدون من الفضاء لاستهدافنا وتوسيع مدى أسلحتهم».

 وباتت الدول أكثر تكتمًا حول نشاطاتها العسكرية في الفضاء لكن السباق بلغ مستوى مرتفعًا في 2019 جعل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تستحدث قوة الفضاء فيما اعتبر مسؤول أميركي كبير أن روسيا والصين تملكان القدرة على التفوق على الولايات المتحدة في هذا المجال.

استبعد الجنرال سالتزمان فكرة أن تكون واشنطن مختلفة في هذا المجال. إلا أن المعركة تطورت وانتقلت من فكرة تدمير الأقمار الصناعية بواسطة صواريخ أو أقمار صناعية «انتحارية» إلى توفير الوسائل لإلحاق أضرار بها مع أسلحة ليزر أو موجات صغيرة قوية جدًا.

وأضاف الضابط الأميركي رفيع المستوى أن النزاع في أوكرانيا ذكر كذلك بأهمية الفضاء الكبيرة في حروب اليوم وحروب الغد أيضًا. وأوضح «الفضاء مهم في المعارك الحديثة. يمكن المهاجمة من الفضاء من دون التوجه إليه، عبر شبكات سيبرانية ووسائط أخرى».

مشكلة الأضرار الجانبية والحطام المدمر 
هذا النشاط العسكري المفرط الذي يرافقه انتشار تجاري مطرد أيضًا، يطرح مشكلة الأضرار الجانبية والحطام المدمر وعلى نطاق أوسع مسألة وضع مدونة سلوك عالمية في هذا المجال.

وقالت مصادر مقربة من سالتزمان إن الجنرال الأميركي لم يجر حتى الآن أي محادثات مع نظيريه الروسي والصيني. وأجرى في ميونخ محادثات مع وزير الدفاع النرويجي بيورن اريلد غرام وشارك في أعمال طاولة مستديرة.

وأوضح العسكري «تحدثنا عن سلوك مسؤول. هناك طريقة مناسبة للتصرف لا تتسبب بحطام ولا تشكل تدخلا بل تبقي على مسافات آمنة مع إقامة تواصل في حال وقوع مشاكل». وأكد أن الفضاء سيشهد في المستقبل «زحمة أكبر» لذا ثمة حاجة إلى قواعد ترسيها معاهدات دولية جديدة إذ ان الاتفاقات الحالية لا تلبي متطلبات التطور التكنولوجي.

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