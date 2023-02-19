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الاتحاد الأوروبي يدين تعريض كوريا الشمالية الأمن العالمي للخطر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 11:46 صباحا
الاتحاد الأوروبي يدين تعريض كوريا الشمالية الأمن العالمي للخطر
تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات هواسونغ-15 في مطار بيونغ يانغ الدولي. 2023/02/18 (الإنترنت)
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ندّد الاتحاد الأوروبي أمس السبت، بتعريض كوريا الشمالية، الأمن العالمي للخطر عبر إطلاقها صاروخاً بالستياً عابراً للقارات، مطالباً بـ«ردّ مناسب» من مجلس الأمن الدولي.

وقالت نبيلة مصرالي، الناطقة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «إنّ إطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية صاروخا بعيد المدى اليوم عمل خطير ومتهوّر، يهدّد السلام والأمن الدوليَين والإقليميَين»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب».

وأضافت مصرالي في بيان، «برنامج كوريا الشعبية الديموقراطية النووي والصاروخي يهدّد جميع الدول، ويتطلّب رداً مناسباً من مجلس الأمن الدولي»، مشيرة إلى أنّ «الاتحاد الأوروبي يكرّر دعوته جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية إلى وقف إطلاق الصواريخ البالستية على الفور، والدخول في حوار بنّاء مع الولايات المتحدة وجمهورية كوريا».

مناورات عسكرية مشتركة
وأكدت أنّ «الاتحاد الأوروبي لن يقبل أبداً بأن تقوّض جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية الهيكلية الدولية لعدم الانتشار» النووي.

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وقالت مصرالي: «إنّ الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمَين في المنطقة، يمرّ عبر التزام كوريا الشعبية الديموقراطية بالإجراءات، التي تهدف إلى ضمان إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقّق ولا رجوع عنه».

يأتي إطلاق الصاروخ السبت، الذي يعدّ الأول الذي تقوم به بيونغ يانغ منذ سبعة أسابيع، في وقت تستعد واشنطن وسيول لإجراء مناورات عسكرية مشتركة.

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