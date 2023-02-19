سوناك وهاريس: الصراع في أوكرانيا «حرب عالمية»

القاهرة - بوابة الوسط

دان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس، من جديد الدول التي تدعم جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، ووصفا الحرب بأنها «حرب عالمية».

وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني، في بيان عقب اجتماعهما في مؤتمر ميونيخ للأمن، السبت، «رئيس الوزراء ونائبة الرئيس (الأمريكي) هاريس أدانا تلك الدول التي تدعم جهود بوتين سياسيا وعسكريا».

وأفاد البيان «اتفقا على أن حرب بوتين في أوكرانيا هي حرب عالمية، سواء من حيث تأثيرها على الغذاء وأمن الطاقة أو من حيث تداعياتها على الأعراف المقبولة دوليا مثل السيادة».

«سنساعد دولا أخرى ترغب في إرسال طائرات لأوكرانيا»

في سياق متصل، قال سوناك، السبت، إن بلاده عرضت مساعدة دول أخرى ترغب في إرسال طائرات إلى أوكرانيا

الآن، بينما دعا الحلفاء إلى الحفاظ على دعمهم لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

- سوناك لا يستبعد تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

وانضم سوناك إلى رئيسي الوزراء البريطانيين السابقين بوريس جونسون وليز تراس، في تقديم دعم قوي لأوكرانيا يشمل تسليم أسلحة وتدريب القوات.

وترفض بريطانيا حتى الآن إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا لكن سوناك قال السبت، إن بلاده تستطيع المساعدة بطرق أخرى.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، في مؤتمر ميونيخ للأمن، «ستدعم بريطانيا بكل سرور الدول الأخرى القادرة على توفير الطائرات فورا».

وذكر أيضا أن الحلفاء الغربيين يجب أن يبحثوا عن طريقة تضمن أن تدفع روسيا أموالا في إعادة إعمار أوكرانيا بمجرد انتهاء الحرب.