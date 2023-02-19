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ماكرون: المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 09:40 صباحا
ماكرون: المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يمكن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلا من خلال المفاوضات فقط.

وأوضح ماكرون، في حوار مع شبكة «فرانس إنتر»، وصحيفتي «لو فيجارو، ولو جورنال دو ديمانش»، «أريد هزيمة روسيا في أوكرانيا وأريد أن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن موقفها، ولكني مقتنع أنه لن يتم في نهاية المطاف إنهاء (هذه الحرب) عسكريا»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأضاف «لا يمكن لأي من الجانبين الانتصار تماما.. لأن تأثيرات التعبئة ليست كبيرة مثلما كان متوقعا بالإضافة إلى أن هناك حدودا لقدرتها»، مؤكدا أن أوكرانيا في حاجة الآن لهجوم عسكري لإعادة روسيا إلى طاولة المفاوضات.

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ومع ذلك، قال إنه لا يعتقد أنه يتعين مهاجمة روسيا على أراضيها، مثلما أشار البعض، قائلا «علاوة على ذلك، هؤلاء المراقبون يريدون سحق روسيا.. هذا ليس موقف فرنسا ولن يكون أبدا».

لا احتمال لوجود ضغط محلي في روسيا لإنهاء الحرب
وأعرب ماكرون عن تشككه بشأن احتمالية وجود ضغط محلي كبير في روسيا لإنهاء الحرب، وقال «هل نعتقد بصدق أن حلا ديمقراطيا سيظهر من المجتمع المدني الروسي، بعد أعوام من التصلب والصراع؟ أتمني ذلك من كل قلبي، ولكني لا أعتقد حقيقة في حدوثه».

وأضاف ماكرون أن أي بديل للرئيس الروسي فلادمير بوتين في الوضع الحالي، يبدو أسوأ بالنسبة له.

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