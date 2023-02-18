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الولايات المتحدة تخصص مليار دولار لتعزيز إنتاجها من القذائف المدفعية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 فبراير 2023, 02:49 مساء
الولايات المتحدة تخصص مليار دولار لتعزيز إنتاجها من القذائف المدفعية
قذيفة مدفعية عيار 155 ملم طويلة المدى تابعة للجيش الأميركي, (أ ب)
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أعلن الجيش الأميركي أمس الجمعة، تخصيص مليار دولار لزيادة إنتاج القذائف المدفعية من عيار 155 ملم، التي يجرى استخدامها بكميات كبيرة في أوكرانيا.

وقال الجيش في بيان إن شركتين هما «جنرال داينمكس أوردنانس أند تاكتيكال سيستمز»، و«أميركان أوردنانس إل إل سي» ستتنافسان للفوز بالعقد الذي تبلغ قيمته 993,7 مليون دولار، لإنتاج ما بين 12 الى 20 ألف قذيفة إضافية شهريا، بحسب وكالة «فرانس برس».

يأتي هذا الإعلان بعد أن منح الجيش عقدا بقيمة 522 مليون دولار لشركتين أخريين لإنتاج الذخائر نفسها، في صفقة ممولة من «مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا» التابعة للبنتاغون.

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ومنذ بدء الغزو الروسي قبل نحو عام تبادلت القوات الأوكرانية والروسية، إطلاق كميات هائلة من قذائف المدفعية على بعضهما البعض.

نقص في الذخائر
وفي نوفمبر، قال مسؤول أميركي إن القوات الروسية تطلق نحو 20 ألف قذيفة مدفعية في اليوم الواحد.

أما معدل أوكرانيا فكان يراوح ما بين 4 و7 آلاف قذيفة يوميا، أي أكثر من قدرة التحالف الغربي على الإنتاج للمحافظة على هذه الوتيرة.

وتراجعت القوة النارية لدى الطرفين، في وقت لاحق مع حلول الشتاء وواجههما نقص في الذخائر وميلهما للمحافظة على مخزونهما.

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