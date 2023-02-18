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إعادة فتح صالة الركاب بمطار كنيدي الدولي الأميركي بعد انقطاع الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 فبراير 2023, 01:17 مساء
إعادة فتح صالة الركاب بمطار كنيدي الدولي الأميركي بعد انقطاع الكهرباء
طائرات في مطار كنيدي الدولي في نيويورك، (رويترز)
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قالت هيئة الموانئ الأميركية بنيويورك ونيوجيرزي، إن مطار جون إف كنيدي الدولي بمدينة نيويورك، سيعيد فتح صالة الركاب رقم واحد بشكل محدود اليوم السبت، بعد أن ظلت مغلقة الجمعة بسبب انقطاع الكهرباء.

وقالت الهيئة التي تملك مطار جون كنيدي لـ«رويترز»، في بيان اليوم الجمعة، «نتوقع بدء عمليات محدودة في المبنى رقم واحد يوم السبت وذلك رهنا باستكمال الإصلاحات والاختبار».

حريق صغير منعزل
وبدأ الانقطاع بعد تعطل لوحة كهربائية وتسببه في حريق صغير منعزل جرى إخماده على الفور ليل الخميس، ما أدى إلى تعطيل الرحلات الداخلية والخارجية في أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما.

وتخدم هذه الصالة عدة خطوط جوية دولية، من بينها الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) ولوفتهانزا.

- بالصور: اصطدام طائرة مصرية بأخرى في مطار «كنيدي» بنيويورك

وحتى الساعة 1:30 من مساء يوم الجمعة، أظهر الموقع الإلكتروني للمطار تعطل أو إلغاء 120 رحلة وصول ومغادرة، كان نحو نصفها رحلات دولية.

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