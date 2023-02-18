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نائبان أميركيان يدعوان بايدن للتراجع عن بيع مروحيات لنيجيريا بسبب «انتهاكات حقوق الإنسان»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 فبراير 2023, 09:35 صباحا
نائبان أميركيان يدعوان بايدن للتراجع عن بيع مروحيات لنيجيريا بسبب «انتهاكات حقوق الإنسان»
مبنى الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن، 23 يناير 2023. (أ ف ب)
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دعا نائبان أميركيان إدارة الرئيس جو بايدن، للتراجع عن صفقة أسلحة مع نيجيريا، بسبب مخاوف بشأن احترام حقوق الإنسان من قبل الجيش النيجيري.

وأرجأ الكونغرس الأميركي، قراره بشأن بيع مروحيات عسكرية مقابل مليار دولار لنيجيريا، حيث تتهم القوات المسلحة بتنفيذ برنامج إجهاض جماعي منذ نحو عشر سنوات لناجيات من الجماعات المسلحة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وترى إدارة الرئيس جو بايدن، أن بيع 12 مروحية من طراز «فايبر»، يمكن أن يسمح بتعزيز الأمن في الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان في إفريقيا.

وكتب النائبان الجمهوري كريس سميث، والديموقراطية سارا جيكوبس (ديمقراطية)، في رسالة إلى الرئيس بايدن، أن موافقة نهائية على هذا البيع «ستكون غير مناسبة إطلاقا ونحث الإدارة على التراجع» عن هذه الصفقة.

«عمليات إجهاض سرية ومنهجية»
وكشف تحقيق نشرته وكالة رويترز للأنباء في ديسمبر الماضي، أن الجيش النيجيري ينفذ منذ 2013 برنامج «عمليات إجهاض سرية ومنهجية وغير قانونية في شمال شرق البلاد، سمحت بإنهاء عشرة آلاف حمل لنساء وفتيات، كان عدد كبير منهن قد تعرضن للخطف والاغتصاب من قبل مقاتلين جهاديين».

فيما نفى الجيش النيجيري هذه الاتهامات.

وردا على سؤال حول رسالة النائبين، قالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة تدرس بدقة القوات النيجيرية، قبل أن تسلمها مساعدة من واشنطن.

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أضافت أن وزارة الخارجية الأميركية «لا تقدم مساعدة إلى وحدة أمنية إذا كانت هناك معلومات موثوقة، بأنها ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».

وتابعت «نعبر باستمرار عن مخاوفنا بشأن الاتهامات ذات المصداقية بانتهاكات حقوق الإنسان على أعلى المستويات (في الدولة النيجيرية)، ونحث الحكومة النيجيرية على إجراء تحقيق شامل وشفاف ومحاسبة المسؤولين».

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