شولتس: دعم ألمانيا لأوكرانيا سيستمر طويلا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة أنّ دعم ألمانيا لأوكرانيا ماليًا وإنسانيًا وعسكريًا صُمِّم «ليستمر طويلا».

وأضاف في كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن «الأوكرانيون يدافعون عن حريتهم بتضحيات كبيرة وبتصميم مدهش»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكّد أنّ ألمانيا وحلفاءها سيدعمونهم «طالما اقتضى الأمر»، داعيًا الدول القادرة على إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا إلى أن «تفعل ذلك الآن»، في حين تصل الشحنات التي وعد بها الحلفاء بشكل أبطأ من المتوقع، وشدد على أن الدعم العسكري لأوكرانيا يجب أن يستمر.