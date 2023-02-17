هجوم على مركز للشرطة في كراتشي الباكستانية

القاهرة - بوابة الوسط

افاد مراسل وكالة فرانس برس أن اطلاق نار وقع مساء اليوم الجمعة داخل مركز للشرطة في كراتشي، العاصمة الاقتصادية لباكستان.

وأوضح أن سيارات إسعاف وأخرى للشرطة توجهت الى مكان الهجوم. وأكدت وسائل اعلام محلية أن مسلحين هاجموا مركز الشرطة. من جهتها أشارت وكالة رويترز إلى سماع دوي انفجارات متعددة وإطلاق نار متواصل عندما هاجم مسلحون مركز الشرطة.

وأغلقت الشرطة حركة المرور على الطريق الرئيسي عبر المدينة ووصلت وحدات كثيفة من قوات الأمن إلى مكان الحادث. وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدد المهاجمين يتراوح بين ثمانية وعشرة. ولم يتمكن مرتضى وهاب المتحدث باسم حكومة إقليم السند من تقديم تفاصيل.