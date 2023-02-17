الخارجية الروسية: واشنطن تتورط بشكل مباشر في الصراع و«المجانين» يحلمون بهزيمة موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت روسيا اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بتحريض أوكرانيا على تصعيد الحرب بدعم الهجمات على شبه جزيرة القرم، محذرة من أن واشنطن تتورط الآن بشكل مباشر في الصراع لأن «المجانين» يحلمون بهزيمة موسكو.

كانت موسكو ترد على تصريحات لمساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، التي قالت فيها إن بلادها ترى أن القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، يجب أن تكون منزوعة السلاح على الأقل، وإن واشنطن تدعم الهجمات الأوكرانية على أهداف عسكرية في شبه الجزيرة.

يحرضون نظام كييف على تصعيد الحرب

وأفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، للصحفيين، عندما سئلت عن تصريحات نولاند «الآن ذهب دعاة الحرب الأميركيون إلى أبعد من ذلك: إنهم يحرضون نظام كييف على تصعيد الحرب أكثر».

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وقالت زاخاروفا «إنهم يزودون أوكرانيا بأسلحة بكميات ضخمة ويقدمون معلومات استخباراتية، ويشاركون بشكل مباشر في التخطيط للعمليات القتالية»، مضيفة أن بعض المسؤولين الأميركيين يحلمون مثل «المجانين» بهزيمة روسيا.