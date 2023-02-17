حملة «تركيا قلب واحد» تجمع 6.1 مليار دولار في 7 ساعات

القاهرة - بوابة الوسط

نجحت حملة تبرعات حملت اسم «تركيا قلب واحد»، في جمع أكثر من 6 مليارات دولار في غضون 7 ساعات لصالح المتضررين من الزلزال.

وانطلقت الحملة مساء الأربعاء، في بث مشترك لـ 213 محطة تلفزيونية، و562 إذاعة، في تركيا وأذربيجان وقبرص التركية، بحسب وكالة «الأناضول» التركية.

وشارك مشاهير أتراك في تقديم الحملة على الهواء مباشرة، والتي لاقت دعماً واسعاً من رجال أعمال وشركات وساسة ورياضيين وممثلين.

وتلقت الحملة، في أول 7 ساعات من البث المباشر، تبرعات كبيرة وصلت قيمتها إلى 115 ملياراً و146 مليوناً و528 ألف ليرة تركية (نحو 6.1 مليار دولار).

رئيس وزراء ألبانيا يتبرع للحملة

ومن بين أكبر المتبرعين، أعلن رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، في اتصال هاتفي، عن دعم الحملة بمليون يورو، معرباً عن خالص تعازيه لتركيا حكومة وشعباً.

وأكد راما أن ألبانيا لم تنس وقفة تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان مع بلاده حينما ضربها زلزال بقوة 6.4 درجة في 2019، وأدى إلى مقتل 51 شخصا، مضيفا «مستعدون لتسخير ما لدينا من إمكانيات لدعم الشعب التركي، وأعلن نيابة عن الشعب الألباني، التبرع بمليون يورو لمتضرري الزلزال».

وتابع: «أعلم أن هذا المبلغ ليس كبيرا وأن هناك الحاجة إلى مبالغ أكبر، ولكن هذا المتاح بأيدينا في الوقت الراهن، وأعتقد أن الأهم هو فعل المتاح».

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في مداخلة هاتفية، أثناء انطلاق الحملة، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده تهدف إلى تشييد مبان جديدة وآمنة خلال عام واحد، مكان كل مبنى تهدم في الزلزال المزدوج.

وأضاف: «اعتباراً من بداية مارس المقبل، سنضع حجر الأساس لـ30 ألف وحدة سكنية، وبذلك سنكون قد بدأنا إعادة إعمار المناطق المهدمة».

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سورية، بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.