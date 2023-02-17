إنقاذ مراهق ورجلَين في تركيا بعد 11 يومًا من الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط

أنقذت فرق الإغاثة التركية، مراهقًا يبلغ 14 عامًا ورجلَين على قيد الحياة، بعد نحو 11 يومًا من الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا بقوة 7,8 درجة حسبما أعلن وزير الصحة الجمعة، فيما تتلاشى جهود الإنقاذ.

وأُنقذ عثمان (14 عامًا) بعد 260 ساعة من الزلزال، على ما قال وزير الصحة فخر الدين قوجة على «تويتر». ولمشاهدة لحظة إنقاذه اضغط هنا

- إنقاذ سيدة وطفل بعد 11 يومًا من وقوع زلازل تركيا (فيديو)

ونشر صورة مراهق عيناه مفتوحتان وممددا على نقالة، مشيرًا إلى أن عُثمان نُقل إلى مستشفى في أنطاكية بمحافظة هاتاي المدمّرة جرّاء الزلزال، بحسب «يورو نيوز».

إنقاذ رجلَين في أنطاكية

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء أن عناصر الإنقاذ عثروا على عثمان بعد سماع أصوات تحت الأنقاض.

وبعد ساعة، أنقذ مسعفون في موقع آخر رجلَين يبلغان 26 و33 عامًا في أنطاكية، بحسب قوجة الذي نشر أيضًا صور للرجلَين خلال تلقيهما علاجًا من عاملين صحيين.