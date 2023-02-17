كوريا الشمالية تحذر من ردود فعل «غير مسبوقة» على التدريبات بين سول وواشنطن

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت كوريا الشمالية اليوم الجمعة، من أنها ستتخذ «ردود فعل قوية ومستمرة بشكل غير مسبوق»، إذا مضت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قدما في التدريبات العسكرية المشتركة المزمعة.

وأصدر ناطق باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية التحذير، حيث تعتزم سول وواشنطن لتنظيم تدريباتهما المشتركة في فصل الربيع، «فريدوم شيلد»، وهي مقررة الشهر المقبل، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

- كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد

- جيش كوريا الجنوبية يقر بـ«الفشل» في إسقاط مسيّرات الشمالية

قال الناطق في بيان، أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية: «إذا نفذت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية خطتهما المعلنة بالفعل لإجراء التدريبات العسكرية التي تعتبرها كوريا الشمالية، بمثابة استعدادات لحرب عدوانية، فستواجه ردود فعل قوية ومستمرة بشكل غير مسبوق».

توترات على خلفية التجارب الصاروخية والنووية

وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترات على خلفية التجارب الصاروخية والنووية من جانب كوريا الشمالية.

وزادت حدة هذه التوترات في شهر ديسمبر الماضي عندما أطلقت كوريا الجنوبية طائرات مسيرة عبر الحدود إلى كوريا الشمالية، في خطوة عسكرية غير مسبوقة ردا على قيام نظام بيونج يانج بإرسال خمس مسيرات إلى المجال الجوي الكوري الجنوبي.