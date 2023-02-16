إنقاذ سيدة وطفل بعد 11 يومًا من وقوع زلازل تركيا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

انتشلت فرق الإنقاذ التركية، الخميس، طفل وسيتدين من تحت الأنقاض بعد حوالي 11 يومًا من وقوع الزلزال المدمر جنوب البلاد.

وأفاد حساب قناة «TRT عربي» التركية على موقع «فيسبوك»، بأن فرق الإنقاذ ساعدت في استخراج طفل عمره 12 عامًا بعد قضائه 260 ساعة (11 يومًا) تحت الأنقاض في أنطاكية بولاية هاطاي جنوبي تركيا.

كما ساعدت الفرق في إنقاذ سيدة تركية في قهرمان مرعش من تحت الأنقاض بعد 257 ساعة من وقوع الزلزال.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا وسورية إلى أكثر من 40 ألف قتيل، الجمعة، مع تلاشي الآمال في العثور على ناجين.

وقال مسؤولون ومسعفون إن 38044 شخصًا لقوا حتفهم في تركيا و3688 في سوريا جراء زلزال السادس من فبراير، لتصل الحصيلة الإجمالية المؤكدة إلى 41732، بحسب وكالة «فرانس برس».

شاهد عملية إنقاذ الفتاة من هنا