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البيت الأبيض: الولايات المتحدة مستاءة بشدة من خطط إسرائيل الاستيطانية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 08:42 مساء
البيت الأبيض: الولايات المتحدة مستاءة بشدة من خطط إسرائيل الاستيطانية
الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيار (أرشيفية: الإنترنت)
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أعرب البيت الأبيض، الخميس، عن استيائه الشديد من الخطط الإسرائيلية لتوسيع كبير للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيار: «نشعر باستياء شديد إزاء إعلان الإسرائيليين». وأضافت أن إدارة الرئيس جو بايدن تتمسك بمعارضتها الشديدة للتوسع الاستيطاني، بحسب وكالة «فرانس برس».

والثلاثاء الماضي، أعرب وزراء خارجية خمس قوى غربية عن قلقهم البالغ، حيال قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المضي قدما ببناء آلاف المستوطنات.

وقال الوزراء البريطاني والفرنسي والألماني والإيطالي والأميركي: «نعارض بشدّة هذه الإجراءات أحادية الجانب التي لن تؤدي إلا لمفاقمة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين القائم على التفاوض».

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