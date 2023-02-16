مع فحوص بايدن الطبية.. هل يستطيع الترشح لانتخابات 2024؟

القاهرة - بوابة الوسط

استكمل الرئيس الأميركي جو بايدن (80 عامًا) فحوصه الطبية الروتينية اليوم الخميس، في خطوة حاسمة لأكبر رئيس سنا ينتخب على الإطلاق في الولايات المتحدة ويعتزم الترشح لولاية ثانية في 2024.

وأعلن البيت الأبيض في بيان انه سينشر خلال الساعات المقبلة التقرير الخطي لنتائج هذه الفحوص الطبية، حسب وكالة «فرانس برس».

وتوجه الرئيس الأميركي صباح اليوم إلى مستشفى وولتر ريد العسكري بضواحي واشنطن لإجراء آخر الفحوص الطبية لهذا التقييم. ىوستثير الوثيقة بالتأكيد اهتماما أكبر من سابقتها التي تعود إلى نوفمبر 2021.

منافسة مرتقبة بين بايدن وترامب

ويكرر بايدن أنه يعتزم الترشح وقد يتنافس بذلك مع سلفه دونالد ترامب الذي أعلن رسميا خوضه السباق إلى البيت الأبيض، على الرغم من أن نتائج استطلاعات الرأي لا تصب في مصلحته.

لكنه أكد قبل أيام فقط أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد. وخضع الرئيس الديموقراط في 19 نوفمبر 2021 لفحص كامل، ويفتخر بايدن بأنه يحرص عبر هذه الشفافية بشأن صحته على التميز عن سلفه الجمهوري.

منظار القولون يتسبب في نقل الصلاحيات إلى نائبة الرئيس

وخضع بايدن لتنظير القولون تحت تخدير عام. ونقل صلاحياته لمدة ساعة و25 دقيقة إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس التي أصبحت لفترة وجيزة أول امرأة تملك صلاحيات رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة.

وأكد الطبيب كيفن أوكونور أنه «رجل يتمتع بصحة جيدة وقوي وقادر على أداء مهامه الشاقة»، لكنه أشار أيضا إلى تأثير التقدم في السن وحجم الأدوية التي يجب تناولها وأمراض بسيطة.

كما لاحظ الطبيب حينذاك تصلبا أكبر في مشية جو بايدن عزاه إلى حالة عصبية خفيفة تؤثر على قدميه. كذلك تحدث عن سعال متكرر ناجم عن ارتداد معدي مريئي.

بايدن لا يدخن.. لكنه غير رياضي

وجو بايدن لا يدخن ولا يشرب الكحول ولا يمارس الرياضة، ولم يواجه أي مشاكل صحية كبيرة منذ خضوعه لجراحة في الدماغ في 1988.

واصيب بايدن بفيروس «كوفيد-19» في يوليو الماضي من دون أن يعاني من أعراض خطرة.

وحتى الآن، برهن الرئيس الأميركي على قدرة تحمل غير عادية بالنسبة لسنه، عبر خطبه المتتالية ورحلاته؛ لكن تقدمه في السن يشكل أحد محاور هجمات متكررة من جانب المعارضة الجمهورية. حتى أن بعض معارضي الرئيس أكدوا أنه لم يعد بكامل قواه العقلية بسبب بعض لحظات الارتباك ونطق غير واضح.

دعوة لفحص قدرات بايدن العقلية

ودعت الجمهورية نيكي هايلي (51 عامًا) التي دخلت السباق لانتخابات 2024 الأربعاء إلى إجراء فحوص للقدرات العقلية لأي مسؤول منتخب يزيد عمره عن 75 عامًا. وهذا ينطبق أيضًا على الرئيس السابق دونالد ترامب (76 عامًا) الذي تتحداه بترشحها.

وتأمل سفيرة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة في الاستفادة من الرغبة في التجديد لدى الناخبين الأميركيين الذين لا يريدون حسب استطلاعات الرأي ولاية ثانية لجو بايدن ولا ولاية رئاسية جديدة لترامب.

وفي حال ترشح لولاية رئاسية جديدة، سيكون على جو بايدن تحمل الحملة الانتخابية القاسية ومتطلبات عمله الرئاسي.

وحتى الآن، يرد على الأسئلة المتعلقة بسنه مازحًا، بقوله: «عليكم أن تروني أثناء العمل».