قائد «فاغنر» يتوقع السيطرة على باخموت بشرق أوكرانيا في مارس أو أبريل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع قائد مجموعة «فاغنر» المسلحة الروسية يفغيني بريغوجين، اليوم الخميس السيطرة على منطقة باخموت، مركز المعارك الدائرة حاليا في شرق أوكرانيا، في مارس أو أبريل، عازيا البطء في تقدم القوات الروسية إلى «البيروقراطية العسكرية الرهيبة».

وجاءت تصريحاته في حين تسعى موسكو لتحقيق نصر قبل أيام من الذكرى الأولى لبدء الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، وتكثف روسيا هجومها في الأسابيع الأخيرة في شرق أوكرانيا، حسب وكالة «فرانس برس».

دعوة لقطع الإمدادات عن باخموت

وقال يفغيني بريغوجين في مقطع فيديو نشر ليل الأربعاء الخميس على تلغرام: «أتوقع أن (ذلك سيتم) في مارس أو أبريل. من أجل السيطرة على باخموت، يجب قطع كل طرق الإمدادات».

وفي فيديو آخر نشر على موقع جهازه الإعلامي على تلغرام، قال بريغوجين منددا «أعتقد أننا كنا سيطرنا على باخموت لولا تلك البيروقراطية العسكرية الرهيبة، ولو لم يكونوا يضعون عقبات على طريقنا كل يوم».

وقال إن عدم تمكن مجموعته بعد الآن من تجنيد سجناء لإرسالهم على الجبهات لقاء إصدار عفو في حقهم يستنزف مجموعته. وأضاف «سيأتي وقت يتراجع فيه عدد الوحدات، وبالتالي حجم المهام التي نود تنفيذها».

ووفق الوكالة الفرنسية، تتقدم مجموعة فاغنر الخاصة للمرتزقة منذ أشهر الهجوم على باخموت متكبدة خسائر فادحة وجندت الكثير من عناصرها في السجون الروسية لإرسالهم إلى القتال في أوكرانيا.

وأعلن قائد المجموعة في 9 فبراير وقف عمليات التجنيد هذه ولم يعد يخفي خلافه مع القيادة العسكرية الروسية. وكان قائد مجموعة فاغنر لفترة طويلة حليفا خفيا للكرملين ينفذ لحسابه مهمات لا يمكن للجيش الاضطلاع بها، مع الحرص على البقاء في الظل.

لكن بعدما نفى ذلك لسنوات، أقر علنا قبل فترة بأنه مؤسس «فاغنر» التي شوهد مقاتلوها في الشرق الأوسط وفي إفريقيا، كما أقر بمشاركته في التدخل الروسي في الانتخابات في الولايات المتحدة وبأنه أنشأ جيوشا إلكترونية تشن حملات تضليل إعلامي ونشر أخبار كاذبة على الإنترنت.

وتضاعفت حدة المعارك في محيط باخموت منذ نهاية العام 2022 لكن التقدم الروسي لا يزال خجولًا رغم استيلاء قوات موسكو على بلدات عدة في يناير وفبراير.

ويشكك الخبراء في الأهمية الاستراتيجية الحقيقية لهذه المدينة التي كان عدد سكانها 70 ألف نسمة قبل الحرب وباتت ترتدي دلالات كبيرة لطرفَي النزاع.

وتعتبر كييف هذه المدينة حصنًا فيما تسعى موسكو إلى تحقيق النصر بعد النكسات العسكرية التي مرت بها خلال الخريف وأدت إلى حشد مئات الآلاف من جنود الاحتياط على الجبهة.