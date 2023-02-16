إنقاذ فتاة بعد 284 ساعة على زلزال تركيا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

انتشلت فرق الإنقاذ التركية، اليوم الخميس، فتاة من تحت أنقاض مبنى انهار في إقليم كهرمان مرعش بجنوب وسط تركيا.

وتبلغ الفتاة 17 عاما وجرى إنقاذها بعد 284 ساعة من وقوع الزلزال الذي خلف نحو31 ألفا و974 قتيلا في تركيا، فيما تكافح طواقم الإنقاذ للوصول إلى آخر الناجين في اليوم الحادي عشر من عمليات الإنقاذ، وفق قناة «تي آر تي» التركية.

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واعتبرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن الزلزال الذي خّلف نحو 40 ألف قتيل في تركيا وسورية هو «أكبر كارثة طبيعية خلال قرن» تضرب بلدًا واقعًا في ما تعتبره منطقتها الأوروبية.

وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوغه خلال مؤتمر صحفي: «نحن شهود على أكبر كارثة طبيعية في منطقة الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية خلال قرن ولا نزال نقيّم حجمها». وتضمّ منطقة أوروبا، حسب تقسيمات منظمة الصحة العالمية، 53 دولة منها تركيا. أما سورية، فتقع ضمن منقطة شرق المتوسط المجاورة، حسب «فرانس برس».

شاهد عملية إنقاذ الفتاة من هنا

إنقاذ فتاة من تحت أنقاض زلزال تركيا، 16 فبراير 2023. (تي آر تي)