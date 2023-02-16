المعارضة الفنزويلية تحدد موعد انتخاب مرشحها لمنافسة مادورو

القاهرة - بوابة الوسط

حددت المعارضة الفنزويلية المنقسمة 22 أكتوبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحها الذي سينافس الرئيس الحالي للبلاد نيكولاس مادورو في العام 2024، كما أعلن منظمو الاقتراع الأربعاء.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات التمهيدية خيسوس ماريا كازال «هذا هو موعدنا الذي حددناه (...) بأكبر قدر من الدقة»، حسب وكالة «فرانس برس».

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في العام 2024. وسيكون على المعارضة العمل للتغلب على الانقسامات العميقة التي تشهدها لا سيما بعد أن أنهت في يناير الماضي رئاسة خوان غوايدو والحكومة الموقتة.

وكان غوايدو أعلن نفسه رئيسا مؤقتا في يناير العام 2019 لكنه فشل في إطاحة نيكولاس مادورو من السلطة رغم الدعم الدولي الواسع الذي تلاشى تدريجيا عندما تبين أن التجربة غير مجدية.

- المعارضة الفنزويلية المنقسمة تحلّ حكومة غوايدو الموقتة

وإلى جانب موعد الانتخابات التمهيدية، قال كازال إن هناك «أسئلة حاسمة لا تزال عالقة» مشيرًا بذلك خصوصا إلى تحديث سجل الناخبين والتصويت في الخارج ومسألة عدم الأهلية. وأوضح بشأن البرنامج الزمني للانتخابات «نحن نتحرك خطوة خطوة».

من جهته، أكد رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات التمهيدية أن المعارضين الممنوعين من تولي مناصب عامة سيكونون قادرين على الترشح في الانتخابات التمهيدية مع أن هذا لا يضمن إمكانية تسجلهم كمرشحين للانتخابات الرئاسية.