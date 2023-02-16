  • Alwasat News
Atwasat

المعارضة الفنزويلية تحدد موعد انتخاب مرشحها لمنافسة مادورو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 08:09 صباحا
المعارضة الفنزويلية تحدد موعد انتخاب مرشحها لمنافسة مادورو
رئيس لجنة الانتخابات التمهيدية للمعارضة الفنزويلية خيسوس ماريا كازال يلقي كلمة في تجمع في كراكاس، 15 فبراير 2023، (ا ف ب)
alwasat radio

حددت المعارضة الفنزويلية المنقسمة 22 أكتوبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحها الذي سينافس الرئيس الحالي للبلاد نيكولاس مادورو في العام 2024، كما أعلن منظمو الاقتراع الأربعاء.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات التمهيدية خيسوس ماريا كازال «هذا هو موعدنا الذي حددناه (...) بأكبر قدر من الدقة»، حسب وكالة «فرانس برس».

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في العام 2024. وسيكون على المعارضة العمل للتغلب على الانقسامات العميقة التي تشهدها لا سيما بعد أن أنهت في يناير الماضي رئاسة خوان غوايدو والحكومة الموقتة.

وكان غوايدو أعلن نفسه رئيسا مؤقتا في يناير العام 2019 لكنه فشل في إطاحة نيكولاس مادورو من السلطة رغم الدعم الدولي الواسع الذي تلاشى تدريجيا عندما تبين أن التجربة غير مجدية.

- المعارضة الفنزويلية المنقسمة تحلّ حكومة غوايدو الموقتة

وإلى جانب موعد الانتخابات التمهيدية، قال كازال إن هناك «أسئلة حاسمة لا تزال عالقة» مشيرًا بذلك خصوصا إلى تحديث سجل الناخبين والتصويت في الخارج ومسألة عدم الأهلية. وأوضح بشأن البرنامج الزمني للانتخابات «نحن نتحرك خطوة خطوة».

من جهته، أكد رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات التمهيدية أن المعارضين الممنوعين من تولي مناصب عامة سيكونون قادرين على الترشح في الانتخابات التمهيدية مع أن هذا لا يضمن إمكانية تسجلهم كمرشحين للانتخابات الرئاسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب

الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب
كاريكاتير حليم - حملة أمنية بمساندة عسكرية ضد أوكار المخدرات في بنغازي

كاريكاتير حليم - حملة أمنية بمساندة عسكرية ضد أوكار المخدرات في بنغازي
مبادرات تضامنية.. أتراك يبيعون سياراتهم وأبقارهم للتبرع لمنكوبي الزلزال

مبادرات تضامنية.. أتراك يبيعون سياراتهم وأبقارهم للتبرع لمنكوبي الزلزال
الدوري الأوروبي: برشلونة يواجه مانشستر يونايتد في نهائي مبكر

الدوري الأوروبي: برشلونة يواجه مانشستر يونايتد في نهائي مبكر
متاجر زهور أفغانستان بلا زبائن بعد منع طالبان الاحتفال بعيد الحب

متاجر زهور أفغانستان بلا زبائن بعد منع طالبان الاحتفال بعيد الحب
المنظمة الدولية للهجرة: ‭ ‬73مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في تحطم قارب قبالة ليبيا

المنظمة الدولية للهجرة: ‭ ‬73مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في تحطم قارب قبالة ...
فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا

فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا
تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية

تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية
إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة

إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة
فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي

فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي
رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية

رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية
استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة

استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة
فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»

فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء

حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء
المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا

المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا
شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي

شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي
«ناشيونال إنترست»: بوتين يوفد ألمع خبرائه إلى ليبيا

«ناشيونال إنترست»: بوتين يوفد ألمع خبرائه إلى ليبيا
«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»

«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مخاوف من تفشي الأمراض الخطيرة في تركيا بعد الزلزال
مخاوف من تفشي الأمراض الخطيرة في تركيا بعد الزلزال
حلف «ناتو» يناقش زيادة أهداف الإنفاق الدفاعي
حلف «ناتو» يناقش زيادة أهداف الإنفاق الدفاعي
المركز الأميركي للزلازل: زلزال بقوة 6 درجات يضرب وسط الفلبين
المركز الأميركي للزلازل: زلزال بقوة 6 درجات يضرب وسط الفلبين
دراسة أميركية: روسيا تحتجز آلاف الأطفال الأوكرانيين في إجراء يشكل جريمة حرب
دراسة أميركية: روسيا تحتجز آلاف الأطفال الأوكرانيين في إجراء يشكل...
شاهد: إعصار «غابرييل» يحصد أرواح ثلاثة أشخاص في نيوزيلندا
شاهد: إعصار «غابرييل» يحصد أرواح ثلاثة أشخاص في نيوزيلندا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال ......
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم...
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ بمدى 150 كيلومترا
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ ......
معارك عنيفة للسيطرة على فوغليدار في شرق أوكرانيا
معارك عنيفة للسيطرة على فوغليدار في شرق أوكرانيا...
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني...
المزيد
قائد «فاغنر» يتوقع السيطرة على باخموت في مارس أو أبريل
قائد «فاغنر» يتوقع السيطرة على باخموت في مارس أو أبريل...
وزير الخارجية الإسرائيلي يزور أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الحرب
وزير الخارجية الإسرائيلي يزور أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء ......
المعارضة الفنزويلية تحدد موعد انتخاب مرشحها لمنافسة مادورو
المعارضة الفنزويلية تحدد موعد انتخاب مرشحها لمنافسة مادورو...
شاهد: إعصار «غابرييل» يحصد أرواح ثلاثة أشخاص في نيوزيلندا
شاهد: إعصار «غابرييل» يحصد أرواح ثلاثة أشخاص في نيوزيلندا...
دراسة أميركية: روسيا تحتجز آلاف الأطفال الأوكرانيين في إجراء يشكل جريمة حرب
دراسة أميركية: روسيا تحتجز آلاف الأطفال الأوكرانيين في إجراء......
المزيد