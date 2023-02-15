تبرئة برلوسكوني في قضية فساد تتعلق بحفلاته الصاخبة

القاهرة - بوابة الوسط

برأت محكمة في ميلانو اليوم الأربعاء رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق سيلفيو برليسكوني المتهم بدفع رشوة لشهود للكذب بشأن حفلاته الصاخبة سيئة السمعة التي عرفت باسم «بونغا بونغا».

وقال محامي برلوسكوني، فيديريكو سيكوني لصحفيين، «لا يمكنني إلا أن أكون راضياً جداً»، في حين لم يتمكن القضاة من اثبات تهم الفساد. وكان مكتب المدعي العام في ميلانو طلب السجن ست سنوات لبرليسكوني (86 عامًا) الذي انتخب في سبتمبر عضوا في مجلس الشيوخ، واتهمه بالتلاعب بشهود والإدلاء بشهادة زور في هذه المحاكمة التي سميت «روبي-تير»، وفق وكالة فارنس برس. وأضاف سيكوني أن هذه التبرئة هي الثالثة في القضية. وقال «ثلاثة من ثلاثة، هذا يكفي»، آملاً أن لا يستأنف الادعاء المحاكمة.

وفي قسمين منفصلين من هذه المحاكمة تمت تبرئة برليسكوني في 2021 في سيينا وفي 2022 في روما، من تهمة رشوة شهود. ولم يحضر برليسكوني المحاكمة اليوم الأربعاء. كما طلب الادعاء السجن من سنة إلى ست سنوات لـ 27 متهمًا آخرين في هذه القضية، لكن تمت تبرئتهم جميعًا. وبالنسبة للملياردير الذي يتقدم ببطء باتجاه مغادرة الحياة السياسية الإيطالية لكنه برز مرة أخرى الأحد بتعليق قاس ضد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيكون هذا الحكم واحدا من القرارات التي واجهها على أثر محاكمات لا تعد ولا تحصى في العقود الأخيرة، وفاز فيها في أغلب الأحيان.

سالفيني سعيد بتبرئة سيلفيو

ورد ماتيو سالفيني، أحد نائبي رئيسة الوزراء ورئيس حزب «الرابطة» المناهض للمهاجرين قائلاً «سعيد بتبرئة سيلفيو بعد سنوات من المعاناة والإهانات والجدل غير المجدي». ومحاكمة «روبي تير» هي أحد جوانب فضيحة «روبيغيت» وسهرات الـ«بونغا بونغا» الشهيرة التي نظمها سيلفيو برليسكوني مع شابات لقاء أموال في قصره الفخم بالقرب من ميلانو (شمال).

من جهة أخرى، تحدثت عارضة الأزياء السابقة ماريستيل بولانكو التي كانت من المدعوات إلى حفلات برلوسكوني لصحافيين عن تحول حياتها إلى «كابوس» منذ بدء المحاكمة. وهي نفسها قد يحكم عليها بالسجن لمدة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات بتهمة الفساد.

سلطان وعشيقات

وأفضت المحاكمة الأولى في قضية روبي، المعروفة باسم «روبيغيت»، وهو لقب الشابة المغربية كريمة المحروق، إلى حكم صدر في يونيو 2013 على برلوسكوني بالسجن سبع سنوات بتهمة دعارة مع قاصرين واستغلال السلطة. لكن رئيس الحكومة السابق برئ نهائيا في مارس 2015 في محكمة النقض في هذا الجزء.

وجرت محاكمة عرفت باسم «روي بيس» (أو روبي مكرر أو روبي 2) اثنين من المقربين لسيلفيو برلوسكوني متهمين بجلب عاملات جنس شابات لحفلاته. وقد حُكم على أحدهما في الاستئناف بالسجن أربع سنوات وسبعة أشهر والآخر بالسجن لمدة عام وسنتين وعشرة أشهر للآخر. أما محاكمة الأربعاء فتتعلق بشكل عام بدفع برلوسكوني أموالا لعدد من الأشخاص وشابات وموسيقيين شاركوا في هذه السهرات مقابل التزامهم الصمت في المحاكمات السابقة.

ترى النيابة أن صمت هؤلاء الشابات كلف برلوسكوني ملايين اليوروهات بين 2011 و2015. وقد دفع جزءا كبيرا منها لروبي وحدها التي كانت قاصرة عندما شاركت في الأمسيات الشهيرة. وتمثلت هذه الدفعات بنقود وهدايا وسيارات وسكن ودفع فواتير ونفقات طبية. وتقول هيئة الدفاع عن برلوسكوني إن الأموال دفعت تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بسمعة المتورطين في القضية، وتشدد على أنه يُحاكم «بتهمة الكرم».



وفي لائحة الاتهام التي قدمتها في مايو وصفت المدعية تيتسيانا سيسيليانو برلوسكوني بأنه «سلطان» اعتاد على «إحياء سهراته مع مجموعة من العشيقات اللواتي كن يقمن بتسليته مقابل أموال»، في ما شبهته بـ«عبودية جنسية».