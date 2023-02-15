  • Alwasat News
Atwasat

إعصار نيوزيلندا يخلف 3 قتلى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 11:34 صباحا
إعصار نيوزيلندا يخلف 3 قتلى
لقطة عامة لمنازل متضررة بعد العاصفة في إحدى ضواحي منطقة غرب أوكلاند، 13 فبراير 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

خلف الإعصار العنيف «غابرييل» الذي اجتاح نيوزيلاندا هذا الأسبوع ثلاثة قتلى على الأقل، على ما أعلنت السلطات، محذّرة من أن الخطر لم يتبدد نهائيا بعد.

وأعلن وزير إدارة الحالات الطارئة كيران ماكانولتي، انتشال ثلاث جثث بعد مرور «غابرييل»، إحداها جرى العثور عليها في غرب أوكلاند في نفس المكان الذي فُقد فيه أثر رجل إطفاء خلال الإعصار، وأضاف أن الجثتين الأخريين عثر عليهما في منطقة خليج هوك في جزيرة الشمال التي تضررت بشدة من جراء الإعصار والتي يقطنها ثلاثة أرباع سكان البلاد البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة، وفق وكالة «فرانس برس».

ولم يجرى التعرف على هويات القتلى الثلاثة حتى الآن، لكن الوزير رجح أن يكون أحدهم هو عنصر الإطفاء المفقود. وجرى الإبلاغ في بادئ الأمر عن فقدان عنصري إطفاء إثر انهيار منزل في غرب أوكلاند، لكن سرعان ما جرى العثور على أحدهما وقد نُقل إلى المستشفى. أما رفيقه فاستؤنف البحث عنه الثلاثاء بعدما حالت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية والانزلاقات الأرضية دون متابعة البحث عنه في نفس اليوم.

- الحكومة النيوزيلندية تعلن حالة الطوارئ بسبب إعصار عنيف
- انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات بسبب عاصفة استوائية في نيوزيلندا

حالة طوارئ في نيوزلندا بسبب «غابرييل»
وقدّم ماكانولتي «أحرّ التعازي للعائلة والمجتمع وجميع المتطوعين وخدمات الطوارئ»، وقال: «للأسف، فقدنا شخصين آخرين، كلاهما في منطقة خليج هوك».

وبسبب الإعصار أعلنت السلطات، الثلاثاء، حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة أسبوع، مشيرة إلى أنّ «الدمار واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد». وتسبب الإعصار بهبوب رياح عاتية بلغت سرعتها 140 كلم/ساعة، كما أدى لهطول كميات كبيرة من الأمطار وصلت إلى 20 سم خلال 24 ساعة، في حين بلغ ارتفاع موج البحر 11 مترا.

والأربعاء، باشرت السلطات تقييم حجم الأضرار في المدن والبلدات التي باتت معزولة بسبب الإعصار بعدما جرفت مياه الفيضانات الطرقات وقطعت شبكات الاتصالات. 

وقال وزير إدارة الحالات الطارئة إنّ الإعصار شرد حوالي 10500 شخص وحرم أكثر من 140 ألف شخص آخر من الكهرباء، مشيرا إلى أنّ التيار يعود تدريجيا إلى المساكن المحرومة منه. وإذ أكد ماكانولتي أن الإعصار تسبب «بكارثة كبيرة»، حذر من أن «الطريق طويل والأمر سيستغرق أسابيع عديدة» حتى تتعافى المناطق المتضررة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا

فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا
«هيومن رايتس ووتش» تتهم لندن وواشنطن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في جزر تشاغوس

«هيومن رايتس ووتش» تتهم لندن وواشنطن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في جزر تشاغوس
تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية

تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية
إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة

إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة
فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي

فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي
رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية

رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية
استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة

استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة
فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»

فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»
الحرب الأوكرانية تغير الوضع الجيوسياسي في العالم.. كيف حدث ذلك؟

الحرب الأوكرانية تغير الوضع الجيوسياسي في العالم.. كيف حدث ذلك؟
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء

حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء
«طيران الهند» تطلب شراء 250 طائرة إيرباص

«طيران الهند» تطلب شراء 250 طائرة إيرباص
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة الجماهير الكروية وحكاية المدينة الرياضية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة الجماهير الكروية وحكاية المدينة ...
شاهد.. الدبيبة: الدوري الليبي يعود الأسبوع المقبل والمنتخبات تعاني الفوضى وطرحت 3 أسئلة في الاجتماع

شاهد.. الدبيبة: الدوري الليبي يعود الأسبوع المقبل والمنتخبات تعاني الفوضى وطرحت ...
تشاووش أوغلو يتحدث عن المساعدات الليبية إلى تركيا في محنة الزلزال

تشاووش أوغلو يتحدث عن المساعدات الليبية إلى تركيا في محنة الزلزال
الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام النهضة

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام...
تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص

تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص
البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية

البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية
تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية
«هيومن رايتس ووتش» تتهم لندن وواشنطن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في جزر تشاغوس
«هيومن رايتس ووتش» تتهم لندن وواشنطن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ...
فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا
فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا
الأمم المتحدة تطلب 5.6 مليارات دولار للمساعدة الإنسانية في أوكرانيا
الأمم المتحدة تطلب 5.6 مليارات دولار للمساعدة الإنسانية في ...
إعصار نيوزيلندا يخلف 3 قتلى
إعصار نيوزيلندا يخلف 3 قتلى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال ......
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم...
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ بمدى 150 كيلومترا
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ ......
معارك عنيفة للسيطرة على فوغليدار في شرق أوكرانيا
معارك عنيفة للسيطرة على فوغليدار في شرق أوكرانيا...
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني...
المزيد
بعد حادثة جامعة ميشيغن.. بايدن يدعو الكونغرس للتحرك ضد «وباء العنف المسلح»
بعد حادثة جامعة ميشيغن.. بايدن يدعو الكونغرس للتحرك ضد «وباء......
«فرانس برس»: رئيسة وزراء إسكتلندا تقدم استقالتها اليوم
«فرانس برس»: رئيسة وزراء إسكتلندا تقدم استقالتها اليوم...
خلاف بين طوكيو وبكين بسبب «مناطيد تجسس»
خلاف بين طوكيو وبكين بسبب «مناطيد تجسس»...
إعصار نيوزيلندا يخلف 3 قتلى
إعصار نيوزيلندا يخلف 3 قتلى...
الأمم المتحدة تطلب 5.6 مليارات دولار للمساعدة الإنسانية في أوكرانيا
الأمم المتحدة تطلب 5.6 مليارات دولار للمساعدة الإنسانية في ......
المزيد